中东硝烟再起，加剧投资者对油价和通货膨胀的担忧，导致道琼斯工业指数连续第三个交易日下滑。

道指星期四（9月24日）下跌0.31%，报51349.98点；标普500指数跌0.02%，报7704.13点；纳斯达克指数则上升0.01%，报26939.37点。

也门胡塞武装组织星期四再度对沙特阿拉伯发动袭击，并称击中多个目标，包括石油设施。这在市场引发石油供应短缺的担忧。

人工智能股表现不一，微软（Microsoft）和博通（Broadcom）分别收跌0.5%和1.3%，AMD则上升2.4%。

Meta推出小型人工智能代理设备后，股价上升4.5%。

新加坡海峡时报指数星期四延续跌势，滑落0.46%或26.54点，闭市报5683.37点。

星期五（25日）可关注的股票：

1.半导体光学公司MetaOptics在美国场外证券交易市场（OTCQX）设立一级美国存托凭证（American Depositary Receipt，简称ADR）计划。

这个计划下发行的美国存托股票（American Depositary Shares）将在OTCQX交易。

公司不会通过这项计划筹资或发行新股，而是会继续在新加坡交易所凯利板交易。这项计划预计不会对现有股东造成任何实质影响。

公司股价下跌4%，报0.36元。

2.远东乌节（Far East Orchard）宣布以6000万英镑（约1亿零200万新元），收购一幅在英国伦敦的地段，用于发展成学生宿舍。

这幅永久地契地段将发展成拥有444个床位的学生宿舍，同时也会另外建造一座有八个单位的员工住宿大楼。

这是远东乌节第一个在伦敦的发展项目，预计在2029年竣工。

远东乌节股价星期四收报1.06元，无变动。

3.Aspial Lifestyle的发行总额7500万元票据，票息率为5%。这批006系列票据的面额为25万元，预计在2031年10月6日到期。

公司股价收报0.34元。

4.CSE环球（CSE Global）在美国已取得两份电气化大合同，总值达1亿5000万美元（1亿9050万新元）。

公司说，首份合同涉及为美国液化天然气（LNG）市场设计和制造配电中心（PDC），并负责整合复杂的电气及控制系统与设备。

合同预计于2026年至2028年间执行，主要支持路易斯安那州卡尔克苏通道2号（Calcasieu Pass 2，简称CP2）液化天然气项目的扩建工程。项目将增建液化天然气加工设施及相关基础设施，以提升液化天然气的生产和出口能力。

CSE环球星期四股价上涨1.61%，闭市报1.26元。

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