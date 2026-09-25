新加坡和中国可结合彼此的互补优势，在人工智能和绿色经济等新增长领域深化合作，同时把合作成果扩大至亚细安，协助区域企业提升价值链，并让员工掌握技能、获得更好的就业机会。

副总理兼贸工部长颜金勇星期五（9月25日）在慧眼中国环球论坛致辞时说，地缘政治竞争加剧，各国日益关注经济安全和对外依赖；与此同时，企业和员工也更关注能否公平分享经济增长和科技进步带来的成果。

他说，这些担忧可能加剧保护主义，使经济体转向内部并逐步封闭；但提高贸易壁垒也会令企业更难进入新市场、取得所需能力和把握新机遇。

“因此，我们不能简单地以封闭来应对开放带来的挑战。我们必须让开放更好地服务于企业和民众。”

谈到新中合作，颜金勇指出，两国关系一直随着时代需要而发展。从苏州工业园区、天津生态城到中新（重庆）战略性互联互通示范项目，各项合作都针对不同时期的挑战和机遇，也让双方进一步了解彼此优势，并建立共同应对新挑战所需的信任。

新中可加强AI治理和实际应用合作

颜金勇说，中国正推动创新和产业升级，新加坡则在完善自身经济战略并发展新的增长动力，因此双方可结合互补优势，共同把握新兴机遇。

人工智能（AI）就是其中一个合作领域。新中可通过数码政策对话，就AI治理和数据交换看法，加强各方对负责任使用AI的信心。两国企业和研究机构，也可共同开发符合企业需求的实际AI应用。

绿色经济同样存在合作空间。颜金勇说：“中国拥有深厚的技术与制造实力，而新加坡则在金融、互联互通及项目实施等领域具备优势。”

我国将于明年担任亚细安轮值主席国。颜金勇指出，建立一个更强大、更具韧性的亚细安，应成为新加坡和中国的共同优先事项。“一个更繁荣的地区将为我们的企业带来不断增长的市场、更具韧性的供应链以及更强大的合作伙伴。”

他也说，仅靠增加贸易与投资是不够的。“我们还必须帮助本土企业向价值链上游攀升，从而把握这些机遇；同时帮助员工掌握相关技能，以胜任更优质的工作。”