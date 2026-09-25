新加坡宣布推出新加坡半导体领域的国家品牌SG Semiconductor，以巩固其在全球半导体生态系统中的地位。

贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期五（9月25日）在由新加坡科技研究局（A*STAR）主办的“Innovate Together 2026”论坛上，正式推出该品牌。

该品牌由科研局与新加坡经济发展局（EDB）联合打造，旨在提升新加坡半导体产业的全球知名度，吸引顶尖企业与人才对接本地生态系统，其首要重点将聚焦于公共部门的研发。

陈诗龙表示，新加坡通过伙伴关系、能力和人才方面的努力，打造了半导体枢纽。

他说：“SG Semiconductor的推出，将成为我们的国家品牌，提升新加坡半导体生态系统的全球知名度，体现我们与业界协作、推动产业发展的统筹方针。”

陈诗龙：半导体产业是新加坡经济的重要支柱

陈诗龙指出，半导体产业是新加坡经济的重要支柱。全球市场每十枚晶片中约有一枚，以及每五台半导体设备中约有一台，来自新加坡。

此外，半导体产业是我国多元化且根基深厚的制造业的一部分，制造业约占新加坡国内生产总值的20%。

陈诗龙强调，新加坡将通过持续的研发投资帮助半导体等制造商紧跟技术变革。

“为此，我国将有效汇集先进研究能力、优质人才和行业伙伴，重点聚焦于深化优先技术领域的业界合作；以及培养适应复杂研发与制造活动所需的人才，从而在半导体发展的新阶段，全面巩固新加坡在半导体价值链各环节的竞争优势。 ”

科研局的文告指出，SG Semiconductor汇集新加坡在研发、先进制造、基础设施、产业合作和人才方面的能力。其工作涵盖七个技术领域：先进封装、硅光子学、功率电子学、射频氮化镓、压电微机电系统（piezoMEMS）、平面光学和集成电路设计。

文告说，在这些领域，新加坡正发展能力，以满足人工智能和先进计算、高速节能数据通信、电气化、传感及智能系统不断增长的需求。通过将科研专长与行业合作伙伴具备工业级水平的基础设施和制造能力相结合，新加坡能够为全球市场开发、验证和规模化生产新型半导体技术。

“Innovate Together 2026”论坛星期五在圣淘沙名胜世界会议中心举行，汇聚来自新加坡及全球的600多名政商界领袖及行业代表，针对半导体新兴产业趋势，以及推动新技术展开讨论。

该论坛也展现SG Semiconductor的具体实践，会中宣布多项横跨关键半导体技术领域的全新及扩大合作计划。这些合作结合研究专业、产业级平台与制造能力，以开发、验证新兴技术并推动其规模化。