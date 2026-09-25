远东乌节（Far East Orchard）以6000万英镑（约1亿零200万新元），收购一幅在英国伦敦的地段，用于发展成学生宿舍。

集团星期五（9月25日）发表文告说，通过合资公司Borough High Street Development Limited收购位于萨瑟克区的地段。

这幅永久地契地段将发展成拥有444个床位的学生宿舍，同时也会另外建造一座有八个单位的员工住宿大楼。

远东乌节成立的远东英国学生宿舍发展项目基金（Far East UK Student Accommodation Development Fund）透过Far East PBSA Venture I公司，持有合资公司的85%股权。

其余股权由子公司远东乌节投资（英国）（Far East Orchard Investments UK），以及和合控股（Woh Hup）旗下的Aurum Investments公司，各持7.5%。

这是发展项目基金在伦敦收购的第三个项目，也是第一个在当地的发展项目，预计在2029年竣工。

若加上在这幅地段建造的新学生宿舍，远东乌节拥有和管理的学生宿舍床位将共达6万多个。

截至星期五早上10时20分，远东乌节股价下跌0.94%至1.05元。