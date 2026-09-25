一项调查显示，超过半数受访的新加坡投资者偏好自行通过数码渠道进行交易。

金融科技公司Avaloq最近发布的《2026年财富洞察》也显示，54%的新加坡投资者能够接受银行或财富管理机构使用人工智能（AI）。

从全球投资者的情况来看，投资者虽然接受AI协助，但仍倾向保留人工参与。在所有受访市场中，投资者最能接受AI协助人类顾问提供产品建议（53%）、处理投资组合询问（52%）以及提供投资意见（52%）；对于完全自动化的服务，接受程度最高的应用是投资组合分析，但也只有23%。

报告指出，投资者可能已经习惯自行进行交易，但财富管理机构仍有机会利用科技，让投资建议变得更及时、更相关和更个性化。

这项调查访问全球21个财富市场的4256名投资者，其中包括400名新加坡投资者；另访问480名财富管理业者。调查于今年2月17日至3月27日进行。

调查也发现，60%的受访新加坡财富管理业者认为所使用的系统已经过时，另有60%认为难以找到所需资料；只有23%认为系统能够紧密整合，35%认为系统能够支持目前的工作和客户体验。

报告指出，新加坡作为全球财富管理中心，吸引越来越多来自亚洲的高净值资金，机构因此需要处理更复杂的开户、财富来源核查以及跨境产品供应。随着客户数量和财富结构增加，机构除了提高处理速度，也要加强数据基础、治理和标准化流程。