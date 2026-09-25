近三年内，有八家新加坡交易所挂牌企业先后宣布进行“战略检讨”（Strategic review），包括评估旗下业务、计划出售非核心资产等。然而，有一半企业的股价，自宣布至今不涨反跌，跌幅最高超过30%。

受访专家认为，进行战略检讨并非企业自救的“灵丹妙药”，它虽然有助于找出企业的难题和解决方案，但并不保证企业能成功执行，挽救业务与股价。

2024年至今宣布进行战略检讨的八家上市公司中，四家股价下跌。遇上最大卖压的是仓库与物流方案公司锦佳集团（GKE Corporation）。集团在去年10月16日公布，将针对在中国的基础设施材料、服务业务投资进行战略检讨。公布消息至今，集团股价已挫跌35%。

集成生物识别解决方案提供商TOTM Technologies，则在2024年9月10日公布，已完成战略检讨，并提出几项主要策略，包括重点发展生物识别解决方案、将资源从欧洲重新转移至新加坡和印度尼西亚、检讨公司内部组织架构和工作流程等。宣布至今，公司股价不涨反跌约32%。

怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）则在今年7月30日公布战略检讨结果，包括重点支持东南亚投资组合的发展，同时采取更积极和有纪律的资本配置方式，为股东创造价值。至今怡和合发的股价已跌接近6%。

多家企业或执行相同策略 资源稀缺者跑输同行

新加坡国立大学商学院教授麦润田接受《联合早报》访问时指出，公司进行战略检讨的原因，多数为业绩不佳、估值偏低或所处行业遇上巨大变化。较常见的做法就是聘请一家知名外部战略咨询公司或投资银行，为企业运营和未来方向提供建议。

麦润田不否认，一些公司可透过战略检讨挽救颓势，但更多时候，他对此持质疑态度，因公司可能因管理层缺乏知识或执行经验、盲目效仿成功案例而让战略检讨计划“偏离轨道”。

他透露，部分咨询顾问可能会向行业内不同企业，提出相同的战略选项，假设各家企业同步按建议执行战略计划，资源较多的往往较容易率先达成目标或抢占市场份额，资源较稀缺的则持续落后于同行。

新加坡证券投资者协会会长大卫·杰乐（David Gerald）受访时说，战略检讨充其量只是“诊断过程”，并非根除病源的良方。

“归根结底，战略检讨无法取代稳健的商业模式、持久的竞争优势、优秀的管理层和有纪律的执行方式。若一家上市企业缺乏这些条件，反复进行战略检讨，也很难从根本上改变其基本面。”

另一方面，新加坡股市也不乏一些正面案例。

宝德新加坡股价自去年6月涨逾40%

宝德新加坡（Boustead Singapore）去年6月12日公布，针对在新加坡物流及工业房地产资产中的持股，进行战略检讨，包括将资产出售给一家计划在新交所上市的房地产投资信托。后来，UI宝德房地产投资信托（UI Boustead REIT）在3月12日登陆主板。

去年6月宣布消息至今，宝德新加坡股价已涨超过40%。

麦润田分享，纵观全球，最明显的战略检讨成功案例为丹麦玩具制造商乐高（Lego）。乐高在21世纪初陷入严重危机之际进行战略检讨，并在2004年聘请麦肯锡管理顾问克努斯托普（Jørgen Vig Knudstorp）担任首席执行官。

克努斯托普透过出售非核心业务、聚焦核心产品等方法，让乐高业务重返正轨，并在2016年推动乐高营收同比大涨约600%，至379亿丹麦克朗（约74亿新元）。

大卫·杰乐说，每一家企业的财务和人力资源均有限，管理层必须清楚了解企业优劣势，并愿意忍痛剥离不具优势资产，将资源投入能创造长期价值的领域。“否则战略检讨终究会流于形式”。