继取消部分教育福利之后，汇丰控股（HSBC Holdings）将取消它的香港银行员工享受的高达20万港元（约3万2600新元）私人俱乐部入会费补贴。这是汇丰在香港进行的更广泛员工福利改革计划的一部分。

彭博社星期五（9月25日）报道说，根据汇丰的一份内部备忘录，今年12月31日后，中层银行人员将不再享受香港会员制俱乐部入会费50%的补贴。

备忘录还显示，自2027年起，新加入汇丰香港（HSBC Hong Kong）和恒生银行（Hang Seng Bank）的员工，将不再享有与现有员工相同的人寿保险保障。

备忘录补充称，恒生银行和汇丰香港员工的福利待遇（包括房贷优惠、医疗保障和人寿保险）也将进行统一调整。

汇丰发言人在一份电邮声明中表示：“我们致力为员工提供具有竞争力的投资。汇丰和恒生在港员工享有广泛的学习与发展机会以及具竞争力的福利待遇。”

在汇丰控股首席执行官艾桥智（Georges Elhedery）的领导下，汇丰一直在推进重组和削减成本的计划，包括关闭在欧美市场的股票资本市场及咨询业务，并缩减其他部门的规模。此外，汇丰还在致力于整合1月份完成收购的恒生银行。汇丰在8月份表示，预计重组工作将带来总计20亿美元的成本节约，这一目标高于此前设定的15亿美元。

本月早些时候，汇丰取消了一项它为香港新入职员工及调派至香港的高级员工长期提供的教育福利。此前，汇丰承担员工子女95%的学费，小学阶段每名子女每年最高限额为22万港元，中学阶段则为30万港元。

香港的许多会员制俱乐部不仅入会费和年费高昂，而且往往需要长时间排队等候才能加入。这些俱乐部通常是社交、商务和休闲活动的中心，部分俱乐部还配备了大型体育设施。

英国《金融时报》此前报道了这些削减福利的举措。