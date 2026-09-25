新加坡第二大电信业者星和拟收购第一通，分析师预测，星和收购价可能比Simba当初同意的14亿3000万元企业价值来得低。

尽管如此，数年来盈利表现不理想的星和，要筹集这笔款项的挑战不小。

星和（StarHub）与第一通母公司吉宝（Keppel）星期三（9月23日）发布文告说，彼此就收购第一通（M1）的磋商还在进行中。虽然它们还未公布仍和详情，但已引起市场密切关注。

市场预测，第一通的企业价值介于11亿元至12亿5000万元。若同Simba去年宣布收购第一通时，对它的企业价值估算14亿3000万元相比，目前第一通企业价值预计低了12.6%至23%。

Simba涉违规运营被资讯通信媒体发展局调查，当局也因此暂停审批合并计划。这导致Simba同吉宝签署的交易协议，因无法在延长的最终截止日期前获得批准而失效，收购计划确定告吹。

星和或得发行新股集资

根据加坡会计与企业管制局记录，第一通在2025财年的息税折摊前盈利为1亿6600万元，而分析师预测，激烈的市场竞争会导致2026财年的盈利承压。

麦格理研究分析师符之蔚发表报告说，若按2025财年的盈利计算，第一通的企业价值介于11亿6000万元至12亿5000万元，但若2026财年的息税折摊前盈利进一步下滑，企业价值则预计约10亿元。

辉立证券研究主管周冠龙接受《联合早报》访问时说，星和脱售处于亏损状态的安信资讯安全（Ensign InfoSecurity），预计能为公司带来至少2亿元的收益。

“虽然我们目前对具体的要约出价没有任何估算，但预计价格会略低于Simba约14亿元的企业价值。”

尽管如此，星和也未必能筹得这笔巨额资金。

符之蔚认为，星和的举债空间不高，介于5亿元至9亿元。

若要收购第一通，公司可能需要发行相等于已发行股12%的新股票来集资，才能确保债务水平维持在4.5倍的债务契约限制内。可是这会稀释大股东股权，从现有的56%下降至50%。

淡马锡（Temasek）拥有星和56.1%的间接股权，是公司的控股股东。

符之蔚认为，星和可直接售股给吉宝。他预计，星和能以每股1.11元的价格配售2以零900万新股。

“星和必须争取更低的价格，或创造更大的协同效应，才能促成这笔交易。”

本地电信业价格战可恢复到较“健康”状态

不论价格如何，周冠龙认为，若两家电信公司成功合并，吉宝将是最大的赢家。

这是因为吉宝不仅能将老旧资产变现，还能录得一笔明确的收益。相比之下，星和则需要承担繁重的运作整合重担，以及面临股权被稀释的代价。

电信市场整合，料能降低市场价格竞争，恢复到较“健康”的状态。

华侨银行研究分析师初朋受访时指出，本地电信市场因为四家业者割据，而长期陷入激烈的价格战，市场整合有望缓解竞争压力，并推动整个电信业每用户平均收入（ARPU）回升。

不过，消费者的选择和享有的优惠会减少，移动服务价格还可能逐渐上升。

“若收购交易失败，则将维持目前的市场格局。利润率会继续承压，并可能在短期内延续激进的削价战。”