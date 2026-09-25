投资情绪因各地国债收益率高涨而保持谨慎，随着纽约隔夜股市持稳，亚太股市星期五（9月25日）在日本领涨的情况下回升，全天窄幅波动的新加坡海峡时报指数也回升0.49％或27.75点，重回5700点以上，闭市报5711.12点，全周回涨0.97%，结束了创下历史高位后连续两周的回调。

截至新加坡股市星期五下午约5时30分，MSCI亚太指数上扬0.66%。布伦特原油期货价格回跌1.46%至每桶105.04美元。东京股市进一步强劲上涨1.30%，领先亚太各地股市，新加坡是表现较好的另一股市；香港股市则进一步下跌1.01%，悉尼股市也继续下跌0.58%。东南亚股市涨跌不一。台湾、上海、深圳和首尔股市休假。

之前在星期四的纽约股市，纳斯达克综合指数微升0.01%，标准普尔500指数微跌0.02%，科技权重最低的道琼斯指数则再跌0.31％。此外，美国、德国和日本的10期国债收益率已分别涨至5.1%、3.60%和3.10%。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时认为，当前影响市场的最大因素恐怕是债券市场。美国10年期国债收益率已升破5%，创2007年以来的最高水平；与此同时，30年期国债收益率也触及2004年以来的高点。此外，油价依然维持在每桶100美元以上。综合这些因素，投资者再次担忧通胀、借贷成本上升以及利率是否需要在更长时间内保持高位。

目前，市场预期美国联邦储备局下月再次加息的概率约为70%。

张爵兴说，对于股市而言，债券收益率上升往往会带来压力，尤其是对估值较高的成长股和科技股。不过，尽管大家关注的全球性议题大同小异，不同市场的反应却截然不同，这也解释了为何亚洲各市场的表现参差不齐。

香港方面，他表示，科技股表现相对疲软。投资者也在消化“习特会”的相关消息。中美贸易“休战”期的延长带来了一定程度的稳定，但在贸易、科技和地缘政治等领域的许多重大问题上，仍未达成实质性解决。

相比之下，日本市场今天的情况截然不同。他说，受人工智能及半导体相关板块提振，日经指数上涨超过1%，同时日元走软也有利出口企业。因此，尽管日本同样面对全球债市和油价波动的环境，但国内市场的驱动因素为股价提供了更强有力的支撑。

张爵兴说：“与此同时，新加坡股市的表现相对平淡。在经历了过去两周的回调后，海峡时报指数星期五在相当窄的区间内波动。新加坡股市的构成也与香港或日本大不相同；由于银行、房地产投资信托及防御性板块在市场中占比较大，新加坡股市对科技股波动的反应往往也不同。”

OANDA高级市场分析师王绥勤表示，亚太股市星期五表现涨跌互现，主要受两大因素驱动：首先，尽管特朗普与习近平之间释放了友好姿态，但在人工智能及中美贸易等具体议题上，仍缺乏实质性细节。其次，自美联储利率决策会议以来，美元持续走强（美元指数创下两个月新高），加之长期美债收益率（10年期及30年期）飙升至5%以上，导致市场对未来融资成本上升的担忧加剧，从而抑制了风险偏好情绪。

王绥勤说，总体而言，新加坡海指本周表现良好，全周上涨0.48%，收于5710点，扭转此前连续两周的跌势。指数在50日移动平均线（位于5678点，构成短期支撑位）附近获得买盘支撑而回升。

他说：“海指呈现出的这些积极技术形态表明，它的中期上升趋势依然稳固，且有望在不久的将来创下历史新高。”

新加坡股市星期五整体交易量升至12亿4000万股，交易总额降至16亿5000万元；232只股上升，275只股下跌。30只海指成份股当中，16只股价上升，四只持平，10只下跌。三只本地银行股皆回升。

华侨银行（OCBC），股价于星期五回升1.33%，闭市报32.01元，是涨幅最大的海指成份股。星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）股价下跌1.44%，闭市报2.05元，是跌幅最大的海指成份股。

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