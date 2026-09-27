不久前，一家跨国酒精企业人员向笔者透露，由于全球酒精消费持续不振，公司不得不大举拓展运动饮料与无酒精饮品赛道，试图在这股洪流中抵挡颓势。

这并非个别酒精企业的焦虑。根据国际葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）预测，2025年至2035年，中国、美国、日本、德国和英国等主要传统酒精消费国饮用份量，预计都将出现双位数大跌。

跌幅相当于全球人口每人每年少喝2瓶烈酒或1箱葡萄酒。除了通胀引发的消费降级外，大众对健康管理的追求对饮酒产生了最直接的抑制作用。