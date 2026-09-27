沈越：买奢侈品不如“买年轻” 从HYROX危机到抗老经济
在全球市场重构的当下，大众消费心理正经历着一场深刻的符号转换。当显性奢侈品溢价松动、传统嗜好品销量萎缩，人们不再只凭外在标志证明身价，转向将资源倾注在“全身上下”。然而，从重资产连锁健身房True Fitness无预警清盘，到轻资产赛事HYROX品牌塌房，在健康与抗老赛道全面爆发且加速变现的今天，隐藏着怎样的暗礁？我们能从中获得怎样的反思？
73岁赵雅芝（左图）近期亮相北京时装周走秀，年龄折半的“无龄感”状态迅速刷屏，登顶热搜第一。此外，47岁的新加坡国立大学何凯教授通（右图）过“DELTA”科研实验，凭借断食和高强度训练将生物学年龄硬生生降下来也刷爆本地。 （取自赵雅芝微博／档案照片）
不久前，一家跨国酒精企业人员向笔者透露，由于全球酒精消费持续不振，公司不得不大举拓展运动饮料与无酒精饮品赛道，试图在这股洪流中抵挡颓势。
这并非个别酒精企业的焦虑。根据国际葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）预测，2025年至2035年，中国、美国、日本、德国和英国等主要传统酒精消费国饮用份量，预计都将出现双位数大跌。
跌幅相当于全球人口每人每年少喝2瓶烈酒或1箱葡萄酒。除了通胀引发的消费降级外，大众对健康管理的追求对饮酒产生了最直接的抑制作用。