沈越：买奢侈品不如“买年轻” 从HYROX危机到抗老经济

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在全球市场重构的当下，大众消费心理正经历着一场深刻的符号转换。当显性奢侈品溢价松动、传统嗜好品销量萎缩，人们不再只凭外在标志证明身价，转向将资源倾注在“全身上下”。然而，从重资产连锁健身房True Fitness无预警清盘，到轻资产赛事HYROX品牌塌房，在健康与抗老赛道全面爆发且加速变现的今天，隐藏着怎样的暗礁？我们能从中获得怎样的反思？

73岁赵雅芝（左图）近期亮相北京时装周走秀，年龄折半的“无龄感”状态迅速刷屏，登顶热搜第一。此外，47岁的新加坡国立大学何凯教授通（右图）过“DELTA”科研实验，凭借断食和高强度训练将生物学年龄硬生生降下来也刷爆本地。 （取自赵雅芝微博／档案照片）