一次不经意和北京胡同咖啡馆老板的闲聊、一天送两箱24公升鲜奶到店，成为中国乳制品企业必如食品（BeFood）的发展转折点。

11年前，中国乳企必如创始人兼首席执行官李健康（38岁）凭借之前在食品快消行业的从业嗅觉和导师指引，毅然放弃新加坡国立大学工商管理硕士（MBA）入场券，回北京投身大众创业万众创新的大潮中。

一次，他和北京咖啡馆老板聊天时，发现咖啡师竟苦于没有一款适合咖啡的牛奶。

聊天中发掘咖啡师痛点觅商机

两个痛点：一是常温牛奶（long life milk）很强的蛋白蒸煮味，影响了咖啡口感。

二是奶泡不稳定。咖啡馆员工每天清晨要和北京大妈“抢买鲜牛奶”，但无法保证每瓶牛奶的风味一致性和稳定性。

抱着试一试的初衷，必如从每天派送两箱It’s Milk鲜奶给一家门店，把第一款传统巴氏杀菌工艺牛奶送进了咖啡馆。

就这样，由一家到口耳相传，必如员工踩着三轮车穿梭在北京胡同送奶，配送量从每天几家到两个小时内多个门店相继补货；通过改换包装，把保质期从十天拉长到14天，做好咖啡拉花背后的牛奶，让必如实现转身。

蹬三轮车北京胡同送奶 靠咖啡馆实现创业转机

山西出生的李健康在天津念完大学后，曾从事咖啡供应链相关工作。创业初期推出的无糖优酪乳，并没有在中国消费者追捧的加糖和风味酸奶热潮中独树一帜。

图为必如创始人李健康。（郑礼华摄）

不过，伴随经济增速带来的生活方式改变，咖啡香从中国一线城市向周边飘溢。

根据《2026年中国城市咖啡发展报告》，单是上海和北京两地的咖啡馆，数量就接近1万8000家，比十年前增加八成。

日前，李健康在必如乳品内蒙古工厂接受《联合早报》专访时感慨，中国咖啡发展迅速对投身创业的他而言，是“一件幸运的事”。

北纬40度是黄金奶源产地

当然，牛奶产供配送的快乐和“踩坑”，往往是并存的。必如好不容易花两年时间解决了牛奶保质期和配送的难题，咖啡师的诉求又聚焦到解决牛奶冬夏季节转换品质、不同批次的稳定性上。

初期，必如和北京周边的中小牧场合作供奶，从物理距离上拉近配送北京的运输距离，后来和山东省、内蒙古乌兰察布的牧场与生产厂商合作。北纬40度左右的黄金奶源带四季分明，平均气温25度，适宜奶牛生长、产奶，也是世界公认最适宜奶牛养殖的气候区域。

“牛是动物，我没有办法要求这些牛听话，每天产出同样的奶。”

李健康说，早前在一届世界咖啡师大赛上，看到加拿大咖啡师采用冷冻浓缩牛奶，可惜这个方法很难大规模实现量产。

采用海水淡化技术稳定奶品质

后来，必如研发团队想到，把污水处理和海水淡化中广泛使用的膜过滤提纯技术，应用到乳品加工生产上，成为中国第一家使用膜过滤提纯工艺的乳制品企业。

膜过滤（membrane technology）提纯技术，是过滤生鲜乳中体细胞、杂质、部分微生物，在合规奶源基础上，根据牛奶当中不同营养物质的分子大小，调整牛奶中营养物质含量。

2008年，中国爆发震惊全球的乳品卫生公共危机，部分奶站为掩盖掺水导致的蛋白指标下降，违法添加高含氮量的化工原料三聚氰胺，应付当时行业普遍采用的总氮含量检测验收标准。

中国一线城市精品咖啡馆选用好的牛奶，让拉花更持久。（郑礼华摄）

采用和推广膜提纯技术，则改变行业采收和生产逻辑。

乳业企业不必再单靠牧场去逼近奶牛的生理极限，来获取高蛋白、高乳脂原奶，缓解上游养殖的指标压力。同时，在确保源头生鲜乳足够新鲜、安全的前提下，聚焦加工环节精细化物理方式来重构营养与风味，另辟技术新径。

膜过滤一次尝试成功 冰博克成脏脏咖啡“伴侣”

2018年，必如的膜过滤技术一次尝试便成功，让产品线实现质的跃升。

一般而言，鲜牛乳蛋白质含量为每100毫升3克左右。2019年，公司以“冰博克MILBOK”为代表的提纯乳产品，实现工业化生产，通过物理过滤去除部分水分，并调整牛奶中蛋白质等成分的比率，在原料只有生牛乳的条件下，是首款通过纯物理方式，蛋白质达到每100毫升6克以上的牛奶，浓郁度和营养都有提升。

这不仅在上海陆家嘴咖啡节获得曝光，还衬托了网红脏脏咖啡（dirty coffee）。即使在冠病期间，咖啡馆的订单和家庭团购也没有停歇。

李健康说，必如把每个产品当做孩子来看待，与其把产品线铺得很开，倒不如专注核心产品研发，回应一线咖啡师碰到的难题，用产品的价值能力赢得市场的认识和肯定。

在提供解决方案的过程中，团队又发现了两个被热议的迷思。

奶泡的状态，取决于牛奶被运送到工厂之前的新鲜度，而非杀菌包装后的新鲜度：倘若咖啡奶泡消泡快、很快产生大气泡，很可能由于牛奶在运抵工厂之前，蛋白质已部分被细菌破坏。

此外，一些消费者喝了常温奶后觉得肠胃不适，误以为是乳糖不耐。

李健康认为，部分情况可能与生产所使用的生鲜乳不够新鲜有关，消费者的肠胃对其中的变性蛋白产生不良反应。他指出，即使是隔夜的生鲜乳，经过高温杀菌处理后，同样可以制成保质期六个月以上的常温奶。

在必如的内蒙古工厂内，牛奶经杀菌处理后灌装。（顾功垒摄）

因此，必如接受的新鲜度标准，是牛奶从奶牛体内挤出后六至八个小时的理想区间，被运到工厂做第一次杀菌处理，以保证各类牛奶的参数。

2021年起，必如在山东工厂引入蒸汽浸入式杀菌设备，改善乳品风味和保质期，并推出“Super15.0超级奶”，解决牛奶风味四季不一、醇厚度不足等问题，摘得网购平台低温鲜奶热销榜首。

新加坡为东南亚首站 跨境鲜乳品难在不断货

数年来，必如服务的零售端品牌方逐步扩容，茶颜悦色、CoCo都可、裕莲茶楼、Grid Coffee、Lavazza等咖啡茶饮品牌陆续采用必如产品，焕新饮品单。2026年，必如获得三元食品和复星创富等投资方共1亿7000万元人民币（约3200万新元）的战略投资。

2022年起，必如开始布局欧洲、亚细安等海外市场，希望借助本区域的咖啡茶饮消费力再拓新局。新加坡是必如最早进入的东南亚市场。

目前，公司主要通过和新加坡、越南、菲律宾和柬埔寨的咖啡茶饮供应运营商分销产品，欧美市场主要由欧洲工厂直供。

乳制品跨境销售的难点也比常温食品多。在保质期有限的前提下，若运输和港口清关再有延误，就会收窄零售的销售窗口期。

李健康认为，消费者有几天在超市买不到，可能不会有特别大的影响，但如果咖啡或奶茶门店断货，就会直接影响客户正常做生意。

他说：“现阶段需要考量的，是物流配送距离和当地的分销能力，而不是快速进入更多海外市场。”