荷兰坪新住宅区的首个私宅项目昂宝苑（Amberwood at Holland）在开售的首周末卖出23个单位。这相当于首批推出的70个单位的33%，或项目总数的10.85%。

售出的单位中，包括11个四卧房单位、九个三卧房单位和三个五卧房单位。

这个99年地契项目位于荷兰连路（Holland Link），由11座四层和六层高的住宅楼组成，提供212个三卧房至五卧房单位。

它们的面积介于872平方英尺至1572平方英尺，预览阶段的尺价2921元起跳。

这个项目由森联集团发展。它于2025年8月通过政府售地计划（GLS），以3亿6837万元购得这幅地块，折合容积率每平方英尺1432元。

博纳产业（PropNex）总裁冯景祥认为，鉴于宏观经济存在不确定性，如今部分购房者可能持观望态度，或在做出购买决定前须要更多时间权衡。

起售价高离地铁站远成劣势

昂宝苑最小的单位是三卧房单位，起售价约为250万元。冯景祥指出，由于许多家庭的购房预算低于250万元，这令它的潜在买家群体相对较小。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究员麦俊荣则认为，虽然这个项目位于核心中央区，但它与地铁站的距离较远，成为一大劣势。

他指出，从这个项目前往距离最近的地铁站阿尔柏王园站（King Albert Park），须步行1.5公里或约20分钟。