30亿元洗钱案中充公的高级珠宝拍卖会星期天（9月27日）晚上截止，全部286个拍品均收到出价，一款总重逾30克拉的爱马仕手镯得标价最高，达36万元。

根据《联合早报》的计算，落槌总额达501万零350元，较预示价上限的314万9900元高出59%；286件拍品中，有271件都达到或超过预示价上限。

这场线上拍卖会由拍卖行Hotlotz操刀，于星期天下午4时过后陆续截标。

成交价最高的，是一款镶嵌了263颗钻石（总重30.31克拉）的爱马仕（Hermès）手镯。它一共吸引59轮出价，最终以36万元成交。

一款镶嵌了263颗钻石（总重30.31克拉）的爱马仕手镯竞标价达到36万元，是所有拍品中最高的。（吴先邦摄）

紧随其后的是一枚15.02克拉的艳彩黄钻戒指，成交价为23万元。

刻涉案者姓名金戒引密集出价 达预示价10倍成交

值得注意的是，刻有涉案者苏海金名字缩写的一枚金戒指，在拍卖即将结束前引来密集的出价。星期天晚上8时过后，有23人次投标这枚戒指，将它的价格由950元一路抬高。

刻有苏海金（左）和妻子伍琴姓名缩写的戒指，分别以4000元和1500元成交，高过预示价数倍。（档案照片）

根据拍卖行的规则，如有人在最后关头投标，竞拍时间将自动延长五分钟。这枚戒指最终加时一小时，在晚上的9时20分，以4000元的价格成交，是预示价上限400元的十倍。

至于刻有苏海金妻子伍琴名字缩写的戒指，则以1500元成交，是预示价上限300元的五倍。

根据资料，这两枚戒指分别为3.45克以及3.18克，为18K金打造，有一些划痕。

还有多款首饰成交价达到预示价的数倍。其中，一枚卡地亚（Cartier）戒指以6500元成交，是预示价上限的逾八倍；一对蓝宝石和钻石耳环则以9500元成交，达6.3倍。

至此，30亿元洗钱案第一阶段的拍卖已全部结束。早前推出的296件奢侈品，落槌时的总额达111万5220元，较预示价的上限高出约54%。

充公房地产则多数流拍。

由莱坊（Knight Frank）推出的格美华庭（Gramercy Park），以及宜迪产业（ETC）推出的风华南岸府（South Beach Residences）等两场豪宅拍卖全军覆没，仅有SRI推出的玛庭豪苑（Martin Modern）和华利世家（Wallich Residence）四个单位成交。