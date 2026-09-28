新加坡大型发展商城市发展（City Developments Limited）公布战略检讨结果。集团计划在2027财年至2029财年脱售60亿元资产，同时投入50亿元进行投资，并把净负债率降至约55％。

城市发展星期一（9月28日）开市前公布战略检讨结果。集团也首次设下明确的派息目标，承诺每年把至少35％的扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）用于派息。

集团也计划通过脱售资产取得超过10亿元的PATMI收益，并把资产管理规模从今年6月底的约50亿元，提高一倍至2029财年的100亿元。

城市发展把新的三年战略称为GET+，是在集团自2018年推行的增长、提升与转型（Growth, Enhancement and Transformation）战略基础上制定。

新战略以“3-4-5-6”为执行路线，即三年内聚焦住宅、商业、酒店和生活住宿四大领域，投入50亿元增长资本，并脱售60亿元资产。

在50亿元的投资中，集团将把六成投向新加坡，中国和日本占三成，其余市场占一成。城市发展说，新加坡将继续是集团新增投资的主要市场。

集团也将通过出售成熟、非核心或表现欠佳的资产，释放现有投资组合的价值。除了直接脱售，也可能把合适的资产注入集团管理的投资工具。

在计划脱售的60亿元资产中，商业房地产预计占45％，酒店占30％，旧有住宅项目及其他资产占20％，生活住宿资产则占5％。

酒店业务是资产重组重点

城市发展目前在全球拥有165家酒店，合计约4万8000个客房，其中88家为集团拥有。由城市发展直接持有的酒店有54家，包括未来12个月内开业的两家，估值约86亿元。

集团将根据不同酒店的情况，选择保留核心资产、提升具有进一步增值潜力的资产，或脱售部分酒店。城市发展计划至2029财年脱售约18亿元酒店资产，相当于整体60亿元脱售目标的三成。

城市发展也计划扩大基金管理业务，并成立专门的管理实体，通过房地产投资信托（REIT）、私募基金、合作伙伴关系和合资企业，引入更多第三方资本。这个新实体将设有投资委员会和专门领导团队，直接负责资产管理规模的增长和财务表现。

集团执行主席郭令明说：“60多年来，凭借深厚的专业实力和优质资产，城市发展构建了强大且多元化的房地产与酒店业务组合。这评估不仅巩固既有优势，更进一步明确集团的业务重点与发展方向。”

集团总裁郭益智则说，路线图明确了必须达成的目标并强化责任落实。“我们将坚定不移地致力于高效执行，通过优化资产负债表、提升资本生产力及构建更高素质的盈利基础，从而实现股东价值最大化。”

郭益智是在今年2月27日的业绩发表会上首次宣布展开战略检讨，以审视增长战略、投资组合和资本配置。

他随后又在4月的常年股东大会上说，5月召开大型战略会议以进行讨论并完善，争取最晚到6月底公布这项新战略。不过，相关检讨的进度随后有所展延。

城市发展上星期五（25日）闭市时收于8.26元，起0.49%。