由台湾和荷兰半导体公司合资成立、投资额约86亿元的晶片制造厂VisionPower（VSMC），星期一（9月28日）举行开幕仪式。这座工厂预计每月生产4万4000片特殊工艺晶圆，估计可创造1600个新工作岗位。

VSMC由台湾世界先进（VIS）、荷兰恩智浦半导体（NXP）合资成立。生产的特殊工艺晶片，可用来管理电力、进行感测、控制汽车和工业设备中的系统。这项投资于2024年12月宣布。

由于产品组合与工艺复杂程度有所改变，VSMC总投资额从2024年公布的78亿美元（约99亿新元），下调至67亿美元（约86亿新元）。

贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期一为VSMC主持开幕仪式时指出，随着电气化、联网设备、工业自动化等趋势蓬勃发展，市场对特殊制程晶片的需求，也不断增长。

陈诗龙续指，新加坡已具备良好条件来把握机遇。“数十年来，我们已在特殊半导体领域累积了强稳的能力，而VSMC将以此为基础进一步发展。”

他也说，全面提升产能后，VSMC将大幅增强新加坡的半导体制造能力，并进一步巩固我国作为全球半导体供应链枢纽中，值得信赖的重要节点地位。“其影响也延伸至更广泛的半导体生态系统，为本地供应商创造机遇，涵盖特殊化学品与气体、设备服务、物流等领域。”

VSMC预计创造的1600个新工作岗位中，其中75%属于专业人士、经理、执行人员与技术人员，包括工程师、化学与数据科学专才，他们将操作先进制造设备、开发及制造晶圆，并通过自动化系统优化制造流程。

陈诗龙说，上述岗位将为新加坡人提供机会，在不断增长的行业中培养深厚技能。

此外陈诗龙也提及，预计到2030年，全球半导体业规模将从2025年的水平，翻倍增至1.6万亿美元（2.05万亿新元）。