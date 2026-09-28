淡马锡控股收购意大利成长型股权投资机构FSI管理公司9%的股权，并承诺向FSI未来设立的基金投入更多资金，进一步扩大在意大利中型企业市场的投资布局。

淡马锡星期一（9月28日）宣布这项战略性少数股权收购。

FSI目前管理资产规模约50亿欧元（约74亿新元），专注投资意大利企业。根据文告，FSI投资了25家意大利公司，完成了50多项附加型收购，15年业绩处于同类基金前25%的表现。

双方计划结合FSI对当地市场的了解、与企业家的长期关系及发掘投资机会的能力，以及淡马锡的行业经验和全球网络，协助意大利中型企业扩大规模，拓展国际市场。

淡马锡投资意大利已超过10年，直接或间接持有奢侈时尚公司杰尼亚集团（Ermenegildo Zegna Group）、Golden Goose和蒙克莱（Moncler）等公司的股权。

淡马锡也是FSI旗下多只基金的重要投资者，包括2019年完成募资的FSI I基金，以及2024年完成募资的FSI II基金。FSI II基金是欧洲规模最大的单一国家投资基金，专注于意大利市场。

淡马锡也投资了FSI今年推出、聚焦意大利高增长中小企业的新基金。

FSI指出，意大利拥有大量由创始人或家族持有的中型企业，其中不少正面临新一轮业务扩张或代际传承，需要股权资本和国际市场资源。淡马锡入股后，双方可探索更多投资机会。

淡马锡全球投资总裁韩明毅（Nagi Hamiyeh）说，意大利是淡马锡欧洲战略的重要组成部分，与FSI的合作将公司布局延伸至中型企业市场。

他说：“通过此次合作，我们可以发挥淡马锡平台的优势，运用行业能力和全球网络，帮助意大利企业进入新市场，实现长期增长目标。”

他补充说，淡马锡会与企业董事会及管理层探讨战略和治理事宜，日常运营则由企业负责。随着企业扩大规模，淡马锡也可直接参与投资。