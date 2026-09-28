新加坡大型发展商城市发展（City Developments Limited）公布战略检讨结果后股价下挫，跌势在午休时间过后继续扩大。分析师说，市场此前抱着极高的预期，在利率前景的影响下，行业整体环境较为疲软，市场仍须观察具体执行情况。

截至下午3时30分，城市发展报7.59元，股价下跌8.11%，领跌海峡时报指数成份股。它的股价也已经触及两个月来的最低点。

集团盘前宣布，计划在2027财年至2029财年脱售60亿元资产，同时投入50亿元进行投资，并把净负债率降至约55%。

在50亿元的投资中，集团将把六成投向新加坡，中国和日本占三成，其余市场占一成。在住宅领域，集团将着眼于本地的政府售地和集体出售机会，以及中国的一线和新一线城市。

城市发展总裁郭益智在发表会上回答《联合早报》的提问时说，对中国住宅项目的销售情况很有信心。他也指出，中国房地产市场近年来洗牌，反而为集团带来好处：这包括当地的民营发展商目前资金链紧张，使得标地环境变得有利；以及监管规则也在逐步调整，且在某些方面变得“越来越像新加坡”。

城市发展此前曾因中国投资而蒙受亏损。与它合资的中国公司协信远创（Sincere Property Group）因经营不利，让集团录得17亿8000万元的一次过减值损失。

针对本次检讨，兴业银行（RHB）分析师维杰（Vijay Natarajan）说：“我认为市场此前已（对检讨结果）计入了极高的预期。在利率前景的影响下，（房地产业）整体环境较为疲软。市场可能正等待关于计划具体执行细节的更多信息。”

花旗银行（Citi）则维持对城市发展的“买入”评级，并表示这项检讨结果将创造价值。

星展集团分析师符瑀恬则说，投资者应欢迎城市发展的计划，因为它提出更为清晰的价值释放路线图。此外，将净负债率（net gearing）从2026年上半年的约75%降至约55%的目标，回应了市场的主要关切。

她指出，投资者下来须继续关注新增投资的具体走向和对酒店资产组合类别的划分，以及公司旗下基金管理业务的情况。