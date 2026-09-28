淡马锡旗下的资产管理平台星伟诺控股（Seviora Holdings）与阿联酋阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank，简称FAB）加强合作，开拓投资商机。

根据星伟诺和阿联酋阿布扎比第一银行在星期一（9月28日）发布的联合文告，双方签署一份谅解备忘录（MOU），以建立双方组织之间的战略合作伙伴关系。银行将探索通过它的财富管理平台，分销由星伟诺及其旗下成员机构管理的投资策略（理财产品），为客户提供更丰富多元的投资选择。

双方将以各自的专业知识、网络与资源，扩大获取新投资及战略机会的渠道，包括进行联合投资。这次合作，还将促进更深入的知识共享和行业最佳处事方法的交流。

星伟诺策略与发展总监克莱姆（Wolfgang Klemm）说：“战略合作对于实现星伟诺的发展雄心至关重要，因为它们能为我们带来深入的当地市场洞察和独特的渠道优势。通过此次合作，我们看到了共同创造长期价值并把握未来增长机遇的巨大潜力。”

FAB集团投资银行部主管莱卡斯（Linos Lekkas）说，通过整合彼此互补的专业知识、业务网络和综合能力，这一合作伙伴关系为深化协作、知识共享奠定了坚实的基础，并为客户开辟了更丰富多元的投资渠道。