城市发展（City Developments）星期一（9月28日）公布未来三年战略检讨结果。发表会上谈的是投资、脱售、负债率等一连串数字，不过到了问答环节，一名分析员却把话题转向集团总裁郭益智本人。

这名分析员问郭益智，身为本地富有的郭氏家族成员，在经济上并不须要这份工作，是什么让他仍如此拼命工作，并在面对投资者和媒体的种种评论后，依然有动力推动这么多计划。

郭益智听后笑说：“希望这个问题不是在暗示我应该提早退休。”他指出，祖父郭芳枫在他成长过程中有非常深远的影响。延续家族留下的事业和精神，一直是推动他的动力。

丰隆集团创始人郭芳枫1913年出生于福建厦门莲花镇。16岁那年，他远渡重洋来到新加坡，白手起家，逐步打拼出属于自己的事业。

郭益智也坦言，年轻时曾把事业视为人生的一切，但成家并有了孩子后，才逐渐意识到人生还有其他重要部分。他自认，至今仍“不太会”取得工作与生活平衡，但由于城市发展已展开转型，而这件事对他有很深的意义，因此希望把它走完。

至于分析员口中的“财富自由”，郭益智也不忘自嘲一番。

“你知道，我无法生活成你所描绘的那种形象——挥金如土、乘坐私人飞机和游艇。我没有那种生活方式，也没有相应的财力来支撑。但我确实对所做的事业充满热情，并始终践行着我们的使命。”

根据《福布斯》早前公布的富豪榜，城市发展执行主席郭令明及家族位居我国第二，净资产达161亿美元。

郭益智说，包括其他长期服务集团的管理层在内，大家都非常在乎公司前景。“我们的同事早已亲如家人。所以，我们真心希望城市发展变得越来越好。”