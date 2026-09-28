合发利控股（Hafary Holdings）创办人家族的公司，打算以每股0.64元的收购价，要把这家主板挂牌公司除牌，原因包括股票交易量低缺乏流通性。

这个收购价比合发利控股上星期五的0.61元闭市价高出4.9%，比它的0.534元的12个月交易量加权平均价高出19.9%。这是最后收购价，但若出现竞争，收购者保留调整价格的权利。

瓷砖、石材及卫浴洁具供应商合发利控股的股票星期一（9月28日）暂停交易，公司随后披露了刘氏家族的公司23 Capital的宣布。

23 Capital打算提出自愿有条件现金要约，以每股0.64元的收购价，收购合发利控股所有股权。

根据披露，23 Capital的股东是合发利控股创办人兼执行主席刘国安与儿子刘诗进（合发利控股董事）和女儿刘美兰（译音，Low Bee Lan, Audrey）。

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刘氏家族已拥有合发利控股39.14%股权，并已取得最大股东Hap Seng Investment Holdings公司承诺接受这个私有化要约，后者持有50.82％股权。因此，收购者已经掌控合发利控股的89.96％股权。

除了认为股票交易量低缺乏流通性之外，收购者也表示合发利控股在可预见的未来并没有售股集资需求，而且除牌将能节省合规成本，并为收购者和管理层提供更大控制和灵活性来管理集团的业务，以应对不断变化的市场情况和优化管理和资源的使用。