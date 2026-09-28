亚洲高度依赖来自中东的石油，中东战事推高油价，进而使啤酒酿造的投入成本水涨船高。消费者需额外承担七八成的额外费用。

荷兰啤酒公司喜力（Heineken）亚太区总裁范德林登（Jacco van der Linden）星期一（9月28日）接受彭博社访问时说，美伊冲突引发的燃料成本上涨，通过投入成本的增加，推高了喜力在亚洲的酿造成本。

这个情况在亚洲尤为显著，主要是因为亚洲更依赖从中东进口石油，而且储备也相对较小。

范德林登也同时说，投入成本不断攀升，因此生产力与营收管理，对公司而言变得更为重要。

他指出，公司将大约70%至80%的通货膨胀转嫁给了消费者，同时依靠更高的生产效率来吸收剩余部分。

酿造成本被推高，使全球酿酒商雪上加霜，因为它们已在努力应对消费者饮酒量减少的问题，其中包括消费者转向更健康的饮料。

在冠病疫情低迷期过后，喜力在扭转业务颓势方面，落后于竞争对手百威英博（AB InBev）和嘉士伯（Carlsberg）。

将在10月1日出任喜力集团总裁的奥利维拉（Rafael Oliveira），所要面对的是欧洲与美国疲软的销售，这么一来，发展中市场对公司来说日益重要。公司将利用亚洲、非洲和其他发展中市场来抵消欧美市场的疲弱。

公司第二季在亚太区啤酒销量增长13%，非洲与中东增长3.5%，而美洲则跌了4.1%。

范德林登也披露，喜好较淡口味啤酒的亚洲市场如越南、印度和中国是公司聚焦的主要增长市场。