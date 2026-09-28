布莱德景公寓（Braddell View）启动新一轮集体出售计划。新成立的集售委员会获得至少三成屋主的支持。

据了解，这个在2017年私有化的中等入息公寓（HUDC），日前展开第三轮集售计划。在9月19日举行的屋主特别大会上，出席的屋主共持有38%的投票权，超出了召开会议的最少30%门槛。

集售委员会在政府最近宣布放宽集售条例之前，便开始与屋主商议发起新一轮集售计划。这是因为公寓屋龄渐长，维修和保养费用也日益增多。以往的维修和粉刷费用约110万元，如今已上涨至最少200万元。

政府日前建议把屋龄40年及以上的老旧私宅项目集体出售门槛降低至70%或65%，同时把集售启动门槛调高至35%，并把集售签署窗口期从12个月缩短至六个月等。

政府也宣布进一步放宽发展商的额外买方印花税（ABSD）的豁免条件，收购大型集体出售地段的发展商，将有最长七年的时间来建造和销售所有单位。

委员会表示，预计会在新条例生效后才开始邀请屋主签署集售价后协议，但由于新条例规定必须在半年内获得足够的屋主签名，对大型项目来说是个不小的挑战。

99年地契的布莱德景，屋龄已达45年。公寓拥有918个住宅单位和两间店，是我国最大的中等入息公寓，也是最后一个完成私有化的中等入息公寓。

政府于1974年陆续推出中等入息公寓，帮助中等收入夹心层家庭实现拥屋梦，1987年停止兴建这类住宅时，我国共有18个HUDC住宅区。

布莱德景曾于2019年两度尝试集售，要价为20亿8000万新元，可是招标失败。公寓在2021年试图重启计划，但在成立委员会时无法获得足够的屋主支持，计划因此夭折。