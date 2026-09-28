美国总统特朗普拒绝伊朗最新有关重开霍尔木兹海峡的建议，这新一轮的宏观经济不确定性给风险资产带来压力，比特币经过数星期的迅猛上涨后出现降温，上涨动力失速。

数码资产比特币星期一（9月28日）在美国纽约的早段交易跌了2.3%至8万2568美元（约10万5500新元），主要是宏观环境对加密货币造成了压力，使风险资产与股票和债券市场同跌。

除了地缘政治因素以外，市场继续消化美国联邦储备局的升息举措，也开始准备10月可能迎来的另一次升息。

比特币上星期涨至略高于8万7000美元，写下今年1月来的高位。此外，机构投资者的需求也回升，比特币交易所挂牌基金（ETF）也自去年10月，比特币创12万6000美元高峰后，首次录得净流入。

自8月19日以来，比特币已涨了28%，现在，比特币有望迎来自2024年第四季度以来最好的季度表现。当时，特朗普赢得选举，而他竞选时提出的政策对加密货币十分友好，帮助比特币飙升了47%。

对冲基金DACM执行主席加尔文（Richard Galvin）说：“我不认为基于过去几天的疲软就说这波反弹缺乏信心。考虑到近期的强势，出现疲软也是意料之中的。”

截至9月25日刚过去的一星期，美国现货比特币ETF吸引了24亿美元的资金。近期的腾涨也足以让ETF取得正回报。7月底出现净流出超过50亿美元的投资后，目前已出现翻转趋势，今年的净流入资金已接近10亿美元。

面对近期一些被认为可能对加密货币行业造成不利影响的事件，比特币表现出了相对的韧性。除了美联储加息之外，美国参议院近期也未能推进以加密货币为重点的《清晰法案》（Clarity Act），该法案旨在寻求更清晰的监管规则，备受加密货币公司期待。

截至新加坡时间星期一晚上8时28分，比特币报8万3372美元，跌了1.29%。