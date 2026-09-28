新加坡与阿拉伯联合酋长国签署投资合作谅解备忘录等四份文件，并将加深在人工智能（AI）、航天、能源和医疗保健等领域的合作。

贸工部星期一（9月28日）发文告说，贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期一在新加坡，与阿联酋执行事务局主席穆巴拉克（Khaldoon Al Mubarak）共同主持第17届阿布扎比—新加坡联合论坛。

双方在会上重申新加坡与阿布扎比的长期合作关系，并就加强双边经济合作、提升韧性及开拓新合作领域交换意见。

陈诗龙说，新加坡与阿联酋拥有长久而稳固的伙伴关系，我国企业持续在阿联酋发掘新的商业机会。联合论坛让双方能够就共同关注的领域交流，尤其是AI、数码经济和城市基础设施等新兴领域。

论坛期间，双方签署一系列合作文件，这包括新加坡贸工部与阿联酋投资部签署投资合作谅解备忘录，以及新加坡工商联合总会、新加坡制造商总会与阿布扎比哈利法经济区（KEZAD）签署的意向书，以推动阿布扎比—新加坡工业走廊。

此外，新加坡公共服务学院与阿布扎比政府赋能局续签谅解备忘录，以加强公共部门能力。新加坡Witthal集团子公司Witthal Gulf Industries也与KEZAD签署谅解备忘录，计划设立可持续发展枢纽。

阿联酋是新加坡在中东最大的贸易伙伴。2025年，两国双边货物贸易额达279亿元。2024年，新加坡在阿联酋的直接投资存量为42亿元，阿联酋在新加坡的直接投资存量则为109亿元。