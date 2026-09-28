面对贸易限制、供应链重组及能源需求增长，新加坡和日本应结合各自优势，维持亚洲开放互联，将科技创新转化为经济机遇，并为区域能源转型动员资金。

副总理兼贸工部长颜金勇星期一（9月28日）在三菱日联金融集团（MUFG）举办的新日建交60周年晚宴上发表演讲时，提出两国可进一步合作的这三个领域。

他说，国际贸易体系正承受压力，战略竞争重塑投资与供应链，新技术也改变产业和就业。新加坡和日本都依赖与世界保持联系，并受益于开放市场、可预期的规则和稳定的区域环境。两国强烈希望维护这些条件，因此，今年将双边关系提升为战略伙伴关系恰逢其时。

颜金勇指出，两国应通过更强大、更多元的联系来增强韧性，包括开拓更多元的供应商和市场、强化区域生产网络，继续深化亚洲经济融合。

他认为，这将为新加坡和日本带来重大机遇。日本企业拥有深厚的工业实力、技术和丰富的供应链网络。新加坡是重要的贸易、物流和金融枢纽，也是企业管理和拓展东南亚业务的理想基地。

此外，随着企业分散供应链、进入新市场，金融机构可为它们提供资金，并协助投资者对接东南亚的机遇，支持区域企业与合作项目。

能源转型既是亚洲重大挑战 也是投资机遇

颜金勇提出，两国合作的第二个重要领域是技术和创新。双方计划依据战略伙伴关系，深化人工智能（AI）、量子技术、下一代半导体、数码贸易、网络安全及数码基础设施等领域的合作。

他说，在科技领域，双方优势可以互补。日本企业可提供技术、行业经验和实际应用案例；新加坡可提供测试新解决方案的环境，协助企业接触区域客户、拓展不同市场。

新日合作的第三个领域是绿色发展及能源转型。颜金勇指出，能源转型既是亚洲长期面对的重大挑战，也是重大投资机遇。随着区域能源需求增长，各国必须在减排的同时，确保能源供应安全、可靠且价格可负担。

他说：“我们的战略伙伴关系为双方携手推进这一目标提供平台。我们正探索在亚细安电网、氢能与氨、碳捕集与封存、可持续航空燃料、海上风电及绿色航运等领域合作。”

然而，这类跨境项目要取得成功，除了技术，还须具备商业可行性、可协同运作的监管体系，以及充足资金等条件。为此，颜金勇强调融资对能源转型的重要性。

他认为，除了传统项目融资外，区域也须要支持减碳过程较长行业的转型融资，以及利用公共资金吸引私人投资的混合融资。例如，新加坡牵头的亚洲转型融资伙伴关系（FAST-P），就是与国际伙伴共同推动融资的方式之一。

颜金勇说：“如果我们能将这些优势结合起来，新加坡和日本就能帮助地区将脱碳需求转化为可投资项目，并调动转型所需的资金。”