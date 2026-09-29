美国与伊朗的紧张局势再度升温，推高油价，同时美国国债收益率攀升，拖累美股星期一（9月28日）下跌。

隔夜标普500指数下跌0.8%，道琼斯工业指数下跌0.7%，纳斯达克指数下跌0.9%。

美国10年期国债收益率上升六个基点，至5.24%，创2007年以来最高水平；30年期国债收益率升至5.56%，创2004年以来最高水平。

美国总统特朗普拒绝伊朗提出的重开霍尔木兹海峡及结束战争的方案，令市场不安，国际基准布伦特原油价格升至每桶98美元。特朗普说，谈判将在本周恢复。

新加坡海峡时报指数星期一上涨0.31%或17.90点，闭市报5729.02点。

以下是星期二（29日）开盘可关注的股票：

1）丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）管理公司开市前宣布，拟以981万美元（约1253万新元），将位于美国明尼苏达州伊根市的一处地产出售给现有租户DataBank Properties。

买方根据双方2014年签订的租赁协议行使购买选择权。这一地产于2021年由丰树工业信托以900万美元收购，目前租约至2029年9月。

此次售价较收购价高9%，但较截至今年3月底的独立估值低10%。它在截至今年3月底的财年贡献信托投资组合总收入的约0.2%。交易预计于今年第四季完成。

2）吉宝有限公司（Keppel）宣布，已为本金总额10亿元（约1亿9000万新元）离岸人民币、2031年到期、年利率1.95%的第019系列票据定价。有关票据将在公司的50亿美元多币种债务发行计划下发行。

票据将按本金的100%发行，最低面额为100万离岸人民币。票据期限为五年，固定年利率为1.95%，每半年支付一次利息。票据预计于2026年10月9日或前后发行。

3）CIMIC集团旗下采矿服务公司Thiess获得柬埔寨Okvau金矿为期两年、价值1亿7000万澳元（约1亿5230万新元）的合同延期，合同将持续至2030年。公司于2020年取得原合同，Okvau金矿投产以来已生产逾50万安士黄金。

4）瓷砖、石材及卫浴洁具供应商合发利控股（Hafary Holdings）的创办人家族，拟通过旗下公司23 Capital以每股0.64元收购合发利控股，并将它从新交所主板除牌，理由包括股票交易清淡、缺乏流通性。

收购价较公司上星期五（25日）的闭市价高4.9%，较过去12个月的交易量加权平均价高19.9%。收购方称这是最终报价，但若出现竞争性报价，保留调整价格的权利。

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