已在香港交易所创业板（Growth Enterprise Market，简称GEM）上市的新加坡精密工程公司元续科技（Metasurface Technologies），计划在新加坡交易所凯利板第二上市，以扩大股东基础和提升公司知名度。

公司星期二（9月29日）向新交所提交初步发售文件，拟通过配售新股方式上市。大华继显（UOB Kay Hian）担任保荐机构、发行经理兼配售代理。

公司总部设于新加坡，主要提供精密零部件工程服务，包括精密机械加工和精密焊接。客户主要来自半导体业，也涵盖航空航天和数据存储领域。集团在新加坡和马来西亚设有业务，拥有约70台电脑数控（CNC）机器。

根据初步发售文件，集团经审计的2025财年营收为4759万8000元，高于2024财年的3772万2000元；全年净利则从319万3000元增至1010万3000元。

今年上半年，集团营收同比增长8.9%至2697万8000元，主要受半导体供应链需求增加带动。来自半导体客户的营收增长12.3%至约2570万元。

元续科技也是新加坡超透镜制造商MetaOptics的股东。元续科技通过全资子公司，持有MetaOptics大约12.47%的股权。

元续科技的创始人、执行董事兼总裁是蔡水理，他的妻子余伟娟则担任执行董事。

公司的非执行董事，则是MetaOptics的创办人兼执行主席程章金。程章金之前也是MetaOptics的总裁，但在今年3月卸任。MetaOptics的新任总裁蔡昊澎，是蔡水理的侄子。

元续科技在港交所的股价星期二报3.52港元，未变动。