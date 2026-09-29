新加坡金融管理局委任第三批证券市场发展计划资产管理公司，并向它们配置14亿5000万元。此外，当局也投入2000万元，加强新加坡股票市场做市活动。

国家发展部长、金融管理局副主席徐芳达星期二（9月29日）在超级回报亚洲会议（SuperReturn Asia）演讲时，做出上述宣布。

金管局将向第三批的五家证券市场发展计划（EQDP）资产管理公司配置14亿5000万元。获委任管理公司为：东方汇理、富兰克林邓普顿、汇丰资产管理、M&G投资和法盛投资管理公司。

徐芳达说：“第三批资产管理公司计划进一步深化投资能力，并支持在新加坡创造优质就业岗位。这些基金管理人在区域市场拥有卓越往绩，致力于继续将新加坡作为其投资策略不可或缺的一部分，进行重大配置。”

他透露，金管局也正在审议第四批资产管理公司的申请方案，将于明年公布结果。“对于尚未获委任的本地及国际基金管理公司，我想说：你们仍有机会。因此，请继续与新加坡金融管理局沟通，并与我们分享你们的方案。”

金管局也已从金融业发展基金（FSDF）拨出2000万元，用于提升新加坡资本市场津贴（Grant for Equity Market Singapore，简称GEMS）计划，以加强新加坡股票市场的做市活动。

徐芳达说，这可提升市场对新交所上市股票的交易兴趣，并通过改善交易执行效率带动更大需求。该计划涵盖交易活跃度充足的小型和中型市值股票“中间层”，以及新上市股票。

他指出，计划目标是提升这些股票的交易流动性，并缩小交易执行成本。“我们预计，约有80只不属于海峡时报指数（STI）成份股的股票将受惠。”

在吸引资产管理人才方面，为更好地反映行业薪酬惯例，在投资管理类别通道下的申请人可通过由至少1万5000元固定月薪及其他浮动薪酬组成的薪酬组合，达到每月3万元的顶级专才准证ONE Pass合格薪资要求。申请人还须在过去三年符合合格薪资标准，以证明其收入的一致性及持续表现。

新加坡资产管理业增长强劲，新加坡逾1300家资产管理机构管理的资产规模，近7万亿元。

过去三年，新加坡金融管理局已收到逾500份基金管理牌照申请，反映市场对以新加坡作为投资管理基地的浓厚兴趣。