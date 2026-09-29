新加坡交易所首席执行官罗文才上财年的总薪酬增加7％至837万元，前一个财年则为782万元。

根据新交所星期二（9月29日）傍晚公布的2026财年年报，罗文才的固定薪酬为121万元，与前一财年基本持平。现金花红和长期奖励都增加8%至各354万元，另获超过8万元的非现金福利。

现金花红由董事会决定，主要根据高管达成财政年所设定的具体量化及定性目标的情况而定。长期奖励则包括递延长期激励计划，分三个等额年度批次发放，期间无需满足其他绩效条件。

年报也披露了另外五名高管的薪酬，介于211万至345万元，其中四名的薪酬同比增幅介于7%至16%。

新交所8月公布的2026财年业绩显示，总营收同比增长13.9%至14亿7830万元，全年净利为6亿9840万元，同比增长7.8%，均创新高。

2026财年总股息（包括额外股息）达到每股57分，比上财年的37.5分显著增加52%。

新交所股价今年来上涨31%，星期二闭市报22.4元。

许文辉：股市振兴才刚开始

新交所主席许文辉在年报献词中指出，近期推出的一系列措施为本地股市注入动力；不过，这只是开始，真正艰巨的工作，是进一步建立能够自我维持的价值创造能力和市场韧性。

他说，新加坡已经建立起令人羡慕的信任与稳定声誉，应该让我国更有信心承担经过审慎评估的风险，而不是更畏惧风险。

许文辉举例，一家上市公司的业务或股价表现不如预期时，人们很快提出熟悉的问题：为什么交易所允许它上市？为什么监管机构允许投资者买入这家公司？新交所应该做什么，才能避免这种情况发生？

“成功往往被归因于投资者判断正确，失败却往往被归咎于监管不足。”

现实是，每家成功的企业、每项成功的投资，以及每个创新，在最初都充满不确定性。

许文辉说：“保障投资者权益是不可妥协的承诺；但同时，我们必须为经过审慎评估的风险承担留出空间，才能孕育优秀的企业。”

这必须区分监管护栏（guardrail）与成功保证（guarantee）。交易所维护市场公信力和诚信，对于欺诈和不当行为，须严肃处理，治理标准也须保持在高水平；但无法保证每家企业都会成功，也无法保证每项投资都会带来正回报。

一有不理想的结果，就认为应该有人出手阻止，就会在无意中扼杀创新。

许文辉认为，要让新加坡未来经济蓬勃发展，本地资本必须积极支持较年轻的企业、新兴领域以及较不熟悉的商业模式。

他说，如果资本要求企业必须立即取得成功，那么根本不会有亚马逊、Grab或冬海集团，这些公司在首次公开售股后多年处于亏损。

“只为昨天的赢家提供资金，难以孕育明天的赢家。”

许文辉也回应了有关“新加坡股市沉闷”的说法。他指出，在2002年投入10万元买海峡时报指数挂牌基金，到2026年6月这笔投资价值已超过60万元，年回报率超过8%。若是把这笔钱投入年回报率4%的固定收益资产，到今年的价值还不到26万元。

“这并不沉闷，而是财富跨世代延续的低调而强大的推动力。”

许文辉说，随着国人寿命延长，大家不应把股市单纯视为交易场所，也应把它视为家庭维持购买力和规划退休生活的投资工具之一。

如果持有海指交易所挂牌基金10年或更久，平均年回报率约为8%。

许文辉也说，世界各地退休基金把相当大一部分资金投资于本国股市。

“如果我们不以本地资本支持自己的成长型企业，就会一直只是全球资本的‘孵化器’。直白地说，我们承担企业早期发展的风险，却把长期复利增长所带来的收益让给外国资本。”

展望未来，许文辉认为，强化资本市场不是最终目的，而是投资新加坡未来的竞争力和韧性，以及为一代代创造机会的能力。“这就像一个疗程的抗生素，必须完成整个疗程才能奏效，不能一见好转就停止服药。我们已经服下第一剂，现在必须坚持完成整个疗程。”