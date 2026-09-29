防火方案供应商德力祺集团（Deluge Corporation）已提交初步招股书，准备进行首次公开售股（IPO）并在新加坡交易所主板上市。

德力祺集团星期二（9月29日）提交初步招股书后发布消息，主理发售机构是卓星企业融资（SAC Capital）。

根据初步招股书，除了首次公开售股的配售部分和供公众认购的股票，公司已和基石投资者签订协议，包括奥明资产管理亚洲公司（Amova Asset Management Asia Limited）和马来亚银行证券公司（Maybank Securities）在内的基石投资者，将以首次公开售股发售价认购2340万股。

德力祺集团打算把这次从首次公开售股和基石投资者筹得的款额，用于投资在基础设施和运营能力、战略伙伴关系、收购与合资及区域扩张，也将用于业务拓展，包括参与更多招标项目以及承接规模更大的合同。

公司计划在2027财年和2028财年派发股息，金额至少相当于净利（扣除非经常性及一次性项目）的25%。

首次公开售股的发售价、发售规模和上市日期未公布。公司最大股东是执行主席章惠光，持有超过85%的股权。

德力祺集团成立于1983年，在新加坡关键基础设施领域的项目工程累计总值已超过10亿元。这家总部设在新加坡的集团，在新加坡和马来西亚拥有超过700名员工。

根据初步招股书，德力祺集团是获得新加坡建设局最高级别ME06（消防与防护系统）L6资格的八家承包商之一；拥有这个资格意味着在承接公共部门项目时，投标项目规模不受限制。

咨询公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）估计，德力祺集团是新加坡最大的火灾探测与防护服务提供商，预计市场份额为8.3%。德力祺集团在交通、医疗保健、航空、商业与住宅建筑、数据中心以及海事与离岸工程等多个领域皆有项目。

截至3月底，集团的订单总额约为4亿1080万元，其中3亿5700万元来自政府项目。截至9月16日，它的订单总额为4亿3300万元，预计这些项目主要将在未来四个财政年度内完成。

集团截至3月底2026财年的营收同比下跌16.5%至1亿1670万元，主要是因为消防系统安装业务的营收减少。此前几个处于施工高峰期的重大在建项目，在2026财年已回归至常态化活动水平。

2026财年集团净利同比下跌34%至1180万元。尽管如此，毛利率却从30.4%升至33.2%，这得益于分销业务以及维护与保养合同（包括利润率较高的增建、改建及升级工程）所带来的更高利润率。