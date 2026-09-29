债券收益率和能源成本高企继续影响市场情绪，亚太股市星期二（9月29日）普遍下跌，新加坡股市跟随走低，海峡时报指数小跌0.25%或14.18点，闭市报5714.84点。

截至星期二下午约5时40分，MSCI亚太指数再跌0.73%。布伦特原油期货价格小涨0.21%至每桶105.50美元。台湾、东京、香港和首尔股市下跌0.82%、0.60%、0.48%和0.27%，上海和深圳股市则上涨0.18%和0.41%。东南亚股市皆下跌。

在亚洲星期二交易时段，三大美股指数的期货跌幅在0.08%至0.16%。在星期一（28日），美股三大股指皆下跌，纳斯达克综合指数下跌0.92%，标准普尔500指数下跌0.77%，科技权重最低的道琼斯指数下跌0.67%。

路透社星期二报道说，中国股市小幅收高，此前中国国务院承诺加大逆周期政策支持力度，以应对日益加剧的经济压力。在中国国务院会议承诺出台措施稳定房地产市场后，中国房地产开发商领涨大陆股市，其中万科股价上涨10%。

投行高盛（Goldman Sachs）的分析师在一份报告中说：“我们预计中国政策制定者将进一步扩大住房公积金的使用范围，以小幅降低加权平均抵押贷款利率，同时会有更多大城市出台当地楼市宽松措施。”

在没有其他大新闻和重要经济数据出炉的影响下，多数亚太股市基本上跟随华尔街股市走低。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时指出，影响市场的因素和过去几天的非常相似：债券和石油。星期二的下跌并非新加坡股市独有的情况，整个亚太区域都出现广泛的避险情绪。

他认为，最大的问题仍然是债券市场。美国10年期国债收益率短暂触及2007年以来的最高水平，仅9月份就上涨了近50个基点。当投资者能够从美国国债中获得超过5%的收益时，股票的行情自然会受到影响，尤其是估值较高的股票（即最近大幅上涨的股票）。

与此同时，由于中东局势不明朗，油价持续走高。因此，投资者现在面对着两件他们并不真正喜欢看到的事情：债券收益率上升和油价上涨。收益率上升给估值和借贷成本带来压力，而昂贵的油价则让通胀担忧持续存在。

张爵兴说，华尔街隔夜已经反映了其中一些担忧，三大股指全部下跌。因此，亚洲市场在美国的带动下星期二的表现相当疲弱。

日本是表现较弱的市场之一。除了全球避险情绪外，日本也在处理自己的债券和货币问题。日本国债收益率持续走高，10年期日本国债收益率在3.1%左右，而投资者也在关注日本央行进一步加息的可能性。

张爵兴认为，与区域市场相比，新加坡股市星期二的下跌相对温和。海指在星期一上涨0.3%后，星期二仍获得本地银行的一些支持。

他说：“展望未来，我可能会密切关注美国国债收益率能否企稳。收益率高于5%水平，这使股票投资者越来越难以忽视债券市场。如果收益率继续走高，而油价仍然处于高位，即使基本经济形势并未突然恶化，我认为投资者可能会保持谨慎和更具选择性。”

新加坡股市星期二整体交易量持平于14亿2000万股，交易总额升至19亿8000万元；236只股上升，298只股下跌。30只海指成份股中，七只股价上升，三只持平，20只下跌。

DFI零售集团（DFIRG）股价星期二上升1.25%，闭市报3.24美元，是涨幅最大的海指成份股。香港置地（Hongkong Land）股价大跌5.98%，闭市报8.02美元，是跌幅最大的海指成份股。

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