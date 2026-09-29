浙能锦江环境控股公司（Zheneng Jinjiang Environment Holding）宣布每股0.70元的私有化计划后，股价星期二（9月29日）下午恢复交易时即刻大涨，闭市报0.67元，涨幅达约24.1%。

浙能锦江环境控股公司股票在星期一（28日）开始暂停交易以待发布消息。它在星期二午休时宣布了私有化计划和派发特别股息的计划，随后股票恢复交易。

根据公司披露，最大股东浙江能源香港公司（Zhejiang Energy HK）为首的财团洁能投资香港公司（Jieneng Investment (Hong Kong) Limited，下称收购者），宣布打算通过协议安排，收购浙能锦江环境控股的所有股权，每股现金0.70元，股东也可选择每股换取一股收购者的股票。

这个收购价较消息公布前的最后交易价高出19.7%。收购方认为，由于这只股流通性较低，这次收购方为股东提供了套现投资的机会，同时无需承担交易佣金。

对于浙能锦江环境控股，收购方认为，私有化将赋予收购方及公司管理层更大的经营和决策灵活性，同时节省维持上市地位所需的相关开支，将更多资源投入业务运营。

此外，公司自2018年以来未再进行股本融资，在可预见的未来也不大可能有迫切的融资需求，因此认为继续维持上市地位的必要性有限。

浙江省能源集团（下称浙能集团）旗下的浙江能源香港公司，目前持有浙能锦江环境控股公司的29.98%股权，自2019年8月以来一直是这家新交所主板挂牌公司的最大股东。

浙江能源香港公司持有收购方的29.98%股权，浙能集团另一独资公司浙江能源资本公司（Zhejiang Energy Capital）持有收购方的16.70%股权。收购方的其余股东与浙能集团并无关系。

浙能锦江环境控股公司星期二也宣布，董事会建议派发每股4.5分特别股息，并且将召开特别股东大会寻求批准。如果获得批准，特别股息将分两批派发：第一批每股将派发2.25分；第二批每股也将派发2.25分，股票注册截止日期是2027年3月31日。如果协议安排获得通过，并在2027年3月31日生效，第二批特别股息将派发给收购方。

收购者已取得浙能锦江环境控股公司的四名股东承诺投票支持协议安排，这些股东合共持有58.10%股权，它们包括Jee Up Enterprises Limited（持股27.52%），以及Hong Kong Win Charm Limited（22.90%）。

根据开曼群岛法律，协议安排须获得出席会议并参与表决的股东所持不低于75%股权的支持。收购方和一致行动者将放弃就协议安排进行表决。