高庭裁定，大华银行（UOB）在2021年就本地上市公司史丹福置地（Stamford Land Corporation）的附加股（rights issue）计划提供咨询时存在严重疏忽，须向史丹福置地支付188万元赔偿。

这笔188万元的款项，是史丹福置地因新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）发起的调查和纪律处分程序而产生的法律费用。

根据星期二（9月29日）发布的判决书，法官迪达星吉尔（Dedar Singh Gill）认定，大华银行违反了它向史丹福置地提供建议的合同义务，以及应以合理技能和谨慎行事的责任。

2021年，史丹福置地落实附加股计划时，聘请大华银行担任发行经理。当时共有约1亿零610万股额外附加股可供认购，而非董事或控股股东的股东共申请认购约9140万股。

尽管当时有足够的股份可满足这些股东的全部申请，但最终只向他们配发了约4600万股。另有约6000万股则分配给董事及控股股东。

新交所监管公司认为，史丹福置地可能违反主板上市规则第877（10）条。这项条款规定，公司在分配任何额外附加股时，应优先考虑手持散股（odd lot）的小股东，随后才到对日常事务有影响力的董事、大股东及相关人士。

法官认定，作为上述供股主承销商的大华银行，错误解读相关条文规则。

法官指出，银行当时认为有关情况前所未有，但却没有核查其过往的供股案例，也未寻找其他先例或向新加坡交易所（SGX）寻求澄清。

迪达星吉尔进一步指出，大华银行在提供相关建议时，严重漠视有关配股安排可能存在不符合相关规定的风险，银行的行为构成重大过失。

新交所监管公司在2023年5月对史丹福置地、集团执行主席欧石吉和总裁欧耀兴启动纪律处分程序。

同年12月，双方在没承认任何责任的情况下达成和解，条件是史丹福置地捐赠200万元给新交所投资者教育基金。

法官也裁定，大华银行须承担史丹福置地的诉讼费用。针对赔偿金额，将按年利率5.33%计算判决后的利息，而判决前利息则有待确定。

史丹福置地股价星期二收报0.47元，无涨跌；大华银行股价上涨0.07%至43.32元。