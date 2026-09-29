两家本地公司分别于本星期提交初步招股书，计划通过首次公开售股（IPO）分别在新交所主板和凯利板挂牌上市。

防火方案供应商德力祺集团（Deluge Corporation）计划在新加坡交易所主板上市，精密工程公司元续科技（Metasurface Technologies）则准备在凯利板上市。

成立于1983年的德力祺集团，是新加坡最大的火灾探测与防护服务提供商，预计市场份额为8.3%。公司在交通、医疗保健、航空、商业与住宅建筑、数据中心，以及海事与离岸工程等多个领域皆有项目。

截至3月底，德力祺集团的订单总额约为4亿1080万元，其中3亿5700万元来自政府项目。集团截至3月底2026财年的营收同比下跌16.5％至1亿1670万元，净利同比下跌34％至1180万元。

根据星期二（9月29日）提交的初步招股书，除了首次公开售股的配售部分和供公众认购的股票，德力祺集团已和基石投资者签订协议，基石投资者承诺以首次公开售股发售价认购2340万股德力祺集团股票。

德力祺集团打算将这次首次公开售股和基石投资者筹集的资金，用于基础设施和运营能力建设、拓展战略伙伴关系、收购与合资项目，及区域扩张。

集团计划在2027和2028财年派发股息，金额至少相当于扣除非经常性及一次过项目后净利的25%。

已在香港交易所创业板上市的元续科技公司，则计划通过配售新股方式在新交所凯利板两地上市，以扩大股东基础和提升公司知名度。

元续科技公司总部设于新加坡，主要提供精密零部件工程服务，包括精密机械加工和精密焊接。客户主要来自半导体业，也涵盖航空航天和数据存储领域。

根据星期一（28日）提交的初步招股书，元续科技集团2025财年营收增长26%至4760万元，净利则飙升216%至1010万元。今年上半年，集团营收同比增长8.9%至2697万8000元，主要受半导体供应链需求增加带动。

另一方面，主板挂牌公司浙能锦江环境控股公司（Zheneng Jinjiang Environment Holding）宣布每股0.70元的私有化计划。消息宣布后，它的股价星期二下午恢复交易时即刻大涨，闭市报0.67元，涨幅达约24.1％。

根据公司披露，以公司的最大股东（持股29.98%）浙江能源香港公司（Zhejiang Energy HK）为首的财团洁能投资香港公司（Jieneng Investment (Hong Kong) Limited，下称收购方），计划通过协议安排，收购公司的所有股权，每股现金0.70元，股东也可选择每股换取1股收购者的股票。

收购方已取得公司的四个股东承诺投票支持协议安排，这些股东合计持有58.10%股权。