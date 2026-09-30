去年7月展开重建工程的新电信总部，预计2028年底完工。总面积达100万平方英尺，80%将是甲级办公楼，预计吸引跨国企业、科技公司和金融公司等进驻。

20年来首个在乌节路发展的综合项目One Comcentre，拥有两座20层的办公楼，新电信（Singtel）将是主力租户，占用95万平方英尺净可出租面积（NLA）的30%作为运营总部，以及开设一家零售旗舰店。

One Comcentre联合发展商新电信与联实（Lendlease）星期三（9月30日）宣布开始为办公楼招租。除了提供办公空间以外，项目也提供六层、超过16万7000平方英尺的配套设施，包括生活方式、零售、餐饮、医疗、健身与健康设施、一个可容纳400人的礼堂和一家私人会员俱乐部。

在向媒体介绍新大楼时，新电信集团企业总监颜淑芬说，新电信中心是通过网络切片，实现先进5G+连接的人工智能（AI）原生建筑。网络切片犹如为特定用途量身定制一条网络通道，确保设备之间的高速、超低延迟和安全通信。

“由于我们已部署高科技、高性能的网络，租户将获得面向未来、专为支持人工智能和下一代应用而构建的数码基础设施。”

除了提供办公空间以外，项目也提供六层、超过16万7000平方英尺的配套设施，包括生活方式、零售、餐饮、医疗、健身与健康设施、一个可容纳400人的礼堂和一家私人会员俱乐部。（新电信与联实）

将为租户提供量身定制服务 例如安全即服务和机器人即服务

颜淑芬也说，新电信会为租户提供一系列，针对租户业务需求量身定制的服务，例如安全即服务（security as a service）协助保护员工的设备免受网络威胁，以及机器人即服务（robotics as a service），使租户可以不用购买机器人而是租用机器人，目前，新电信正在为租户制定签订配套价格。

有鉴于此，联实高级顾问佩恩（Richard Paine）说，办公楼的租户对象是跨国公司、新加坡领先企业，以及那些未来发展绝对离不开科技的机构。

佩恩说：“虽然我们这星期才开始招租，但已收到30多个主动提出报价的要求。”

颜淑芬透露，这30家企业来自不同行业和全岛不同地点，包括科技公司、金融机构、甚至是快速消费品（FMCG）和专业机构。

她说：“这显示乌节路已成为一个正在崛起的商业区，适合希望从当前所在地搬迁的企业。”

在谈到租金时，佩恩并没有明确说明，只表示项目的市场定位非常高，最有可能吸引来这里的租户，大概率来自中央商业区。

但因为乌节路93%的建筑有至少10年的楼龄，因此乌节路的租金很难当做基准来制定租金水平。

世邦魏理仕（CBRE）董事经理阿姆斯特朗（Moray Armstrong）指出，第三季的办公楼空置率已从次季的3.3%下降至3%，企业面临有限的现有办公楼供应、有限的未来供应和强劲的需求，因此会积极探讨租赁机会，解决扩张需要的问题，连带预先承诺租赁情况将加速。

根据世邦魏理仕的数据，到2030年的办公楼供应量，将比过去10年的历史平均水平低37%。另外，今年上半年，56%本地办公楼需求主要由高增长领域，如科技、人工智能和保险业驱动，并预计会进一步增加。

One Comcentre也将是新加坡第一个端对端碳中和甲级办公楼，并已获得建设局绿色建筑标志零能白金认证。它同时也获得国际WELL建筑研究所的WELL铂金预认证。

这项重建计划由新电信与联实成立的合资公司联合发展；新电信与联实分别持有51%和49%的股权，包括土地价格的开发成本约为30亿元。