美国国债收益率高企持续带来压力，拖累标普500指数和道指收低。

美国股市星期二（9月29日）涨跌不一。标普500指数收跌0.2%，纳斯达克指数上涨0.2%，道琼斯工业指数下跌0.3%。

特朗普政府星期二下令释放紧急石油储备。布伦特原油价格回落，收于每桶约103美元。

亚太股市星期二普遍下跌，新加坡股市跟随走低，海峡时报指数小跌0.25%或14.18点，闭市报5714.84点。

以下是星期三（30日）可关注的股票：

1）Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust）披露，惠誉评级（Fitch Ratings）确认信托的长期发行人违约评级为“BBB”，展望稳定，并维持信托的15亿欧元（约22亿新元）中期票据计划及8亿欧元未偿还无抵押票据的“BBB”评级。

惠誉预计，投资组合质量改善及持续的资本循环，将支持信托的净债务与息税折旧摊销前利润（EBITDA）比率保持在八倍以下。拟议管理内部化计划若完成，且不再通过债务融资进行收购或投资，比率预计降至约7.5倍，评级不受影响。

截至2026年6月底，信托持有4530万欧元现金及现金等价物，另有1亿7000万欧元未动用循环信贷额度，2030年前没有债务到期。

2）合乐屋（Coliwoo）继8月宣布，拟以1亿3400万元把Coliwoo Midtown出售给凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）旗下的CLAS Uptown Trust后，披露最新进展。

合乐屋星期二公布，买方已于当天行使买入选择权，意味着已订立具约束力的买卖协议。交易预计于9月30日完成。

3）iX生物制药（iX Biopharma）披露，公司截至2026年6月底财年的财务报表获独立审计师BDO出具保留意见（qualified opinion），涉及上一财年的累计亏损及应收子公司款项等比较数据。

审计师认为，由于上一财年财务报表获出具无法表示意见，无法确定本财年确认的损失准备是否应在上一财年记录。

公司强调，保留意见不影响截至2026年6月底的账面余额，也不会对未来财务业绩产生持续影响。公司迄今通过私募配售及认股权证行权筹得2461万元，财务状况已得到加强。

4）智慧控股（A-Smart Holdings）发布的业绩显示，2026财年全年转亏为盈，从一年前的净亏127万元转为取得24万元净利。

公司全年营收达955万元，同比增长35.9%。业绩增长主要由房地产发展和印刷这两个核心业务的营业额上升所推动。

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