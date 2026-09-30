全球贸易环境日益复杂，新加坡将从深化和多元化贸易伙伴关系、利用科技，以及培养面向未来的劳动力三方面着手，在贸易格局转变之际加强经济韧性和竞争力。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（9月30日）在新加坡工商联合总会（SBF）和旗下未来贸易与投资中心（CFOTI）举办的未来贸易论坛（Future of Trade Forum）致辞时说，全球贸易环境已显著变得更具挑战性。

傅海燕指出，新加坡将继续致力于维持开放、可预测和以规则为基础的贸易环境，并深化与主要经济伙伴的联系，同时开拓新市场。随着我国明年将接任亚细安轮值主席国，新加坡希望推动具前瞻性的区域议程，进一步深化区域一体化、加强应变能力，以及扩大亚细安的对外合作。

在科技方面，傅海燕指出，人工智能（AI）可协助企业应对日益复杂的贸易规则、市场环境和合规要求，包括让贸易资讯更容易获取、加快分析，以及帮助企业作出更充分的信息判断。

她宣布，由贸工部和新加坡企业发展局推动的“BizSG”计划，服务门户星期三正式上线。企业可根据自身业务需求和发展计划，获得适合的政府津贴建议。

政府的目标是把BizSG发展为集合各类资讯的“数码管家“（digital concierge），让企业更容易寻找和使用政府援助，并减少处理相关事务所需的时间，把更多精力放在业务增长。

傅海燕也指出，数码化和无纸贸易可降低交易成本、缩短交易时间，并改善企业获取资讯和融资的渠道。不过这无法由单一国家推动，各国须建立共同规则、标准和可互操作的数据交换系统。

在人力方面，新加坡将继续加强贸易和投资专业能力。新加坡工商联合总会即将推出由企发局支持的贸易与投资能力框架（Trade and Investment Competency Framework），为专业人士提供更系统化的培训和认证途径，也让企业拥有更多获得认证的贸易专才可供聘用。

工商总会新AI工具将贸易咨询缩短至数分钟

傅海燕说，全球贸易环境预计仍会动荡，但贸易的未来将不会由单一的行动或努力来定义，而是建立在一些基础之上，即各国政府构建由互信规则与伙伴关系组成的紧密网络，企业善用科技并适应变革，以及员工不断提升自身技能。

新加坡工商联合总会主席李坚辉说，在全球贸易环境日益复杂之际，企业面对的实际问题包括下一名客户来自哪里、是否过度依赖单一市场或供应商，以及应该立即投资还是等待前景明朗。

他指出，工商总会很快将推出AI工具，扩大贸易咨询服务的覆盖面，未来有望把服务范围扩大至多达3万家有出口业务的新加坡企业，并把原本须要数天的咨询时间缩短至即时获得答复。