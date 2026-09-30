美国金融科技及资产管理服务公司SEI开设新加坡办事处，以拓展亚太地区业务，支持全球客户在亚洲的运营和扩张计划。

SEI星期三（9月30日）发文告说，新加坡办事处初期将提供资产服务、专业服务，以及分销旗下符合欧盟可转让证券集合投资计划（UCITS）规范的基金。随着客户需求增长，公司计划扩大区域服务能力，推出更多符合本地需求的产品。

公司委任麦古基恩（Connall McGuckian）为董事总经理兼新加坡主管，负责推动亚太业务增长。他此前在道富新加坡（State Street Singapore）任职近14年，最近担任亚太区另类投资解决方案业务首席运营官，也曾在高盛工作九年。

SEI国际业务首席执行官兼私人银行业务全球主管夏尔马（Sanjay Sharma）说：“新加坡是SEI在亚太地区实现增长的关键市场，也是我们国际业务发展的重要里程碑。作为国际增长战略的一部分，我们正投资于那些我们认为能够为客户创造最大价值的市场。”

根据新加坡金融管理局发布的2025年新加坡资产管理调查，新加坡资产管理公司的资产管理规模去年同比增长10%，达到创纪录的6.7万亿元。

SEI为全球100大资产管理公司中的48家提供资产服务，也是全球五大私人资产行政管理服务商之一。截至今年6月底，公司管理、提供咨询或行政管理服务的资产规模约为2.1万亿美元（约2.7万亿新元）。