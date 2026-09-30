数据显示，60岁及以上客户正日益积极地通过银行应用使用数码付款，尤其用于网购和旅游消费。

华侨银行星期三（9月30日）发布文告说， 截至2026年6月30日的12个月内，年长客户通过华侨银行应用进行的数码付款交易总数增长近60%。同期，使用该应用进行此类支付的年长客户人数也增长近30%。

反映这一趋势的其中一项指标是，年长客户通过华侨银行应用使用PayNow向电商及直播购物平台（如Shopee和TikTok Shop）付款的次数，是一年前的1.5倍。同期，年长客户使用华侨银行应用程序“扫码付”功能进行的境外二维码支付交易次数增长逾一倍。

在使用该功能的年长客户中，中国是最受欢迎的目的地，按交易金额计算占近80%。

华侨银行“扫码付”让客户可在全球超过55个目的地进行二维码支付，包括中国大陆、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚和韩国；客户可扫描商户的二维码，或生成专属付款码供商户扫描以收款。该功能支持六个跨境支付网络：Alipay+、DuitNow、PromptPay、QRIS、银联和微信支付。

自2022年以来，逾15万名年长人士参加华侨银行举办的超过180场工作坊和互动活动，学习基本数码银行技能，包括查询账户余额、进行PayNow转账及通过二维码向商户付款。

为支持客户持续使用，华侨银行提升其应用的无障碍使用体验。客户可在英语和中文之间切换，而于2025年推出的Smart Text文字大小调整功能，则让客户可从七种文字大小中选择。逾1万5000名年长客户已采用这项功能，有助解决移动银行服务的其中一个主要障碍：难以阅读手机屏幕上的文字。