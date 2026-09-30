30家专注于代理式人工智能（Agentic AI）、产业AI，以及核心技术等领域的亚洲成长型公司，获得由新加坡多元化资产管理公司Granite Asia发起的NextGen Tech 30奖项。获选的企业中，有一半将总部设在新加坡。

评选结果星期三（9月30日）揭晓，颁奖仪式在新加坡交易所上市厅（IPO Arena）举行。国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席徐芳达是活动主宾。

他在演讲时说，总部设在新加坡的提名企业占比从2024年的18%上升到今年的42%，反映出我国日益成为企业拓展业务的重要基地，包括那些计划进军海外市场的企业。

徐芳达说，随着这些企业拓展业务，可能需要规模更大的成长资本，还有了解它们长期发展潜力的投资者。此外，一些发展成熟的企业也可能考虑进入公开资本市场。

因此，金管局和贸工部在今年初成立了成长资本工作小组（Growth Capital Workgroup），以加强成长资本生态系统，让有潜力的企业在扩大业务规模时获得所需资金。

徐芳达星期三（9月30日）说，总部设在新加坡的提名企业占比从2024年的18%上升到今年的42%，反映出我国日益成为企业拓展业务的重要基地，包括那些计划进军海外市场的企业。（Granite Asia提供）

新交所主席：区域需要更强大生态系统 助力优秀企业走向全球

新加坡交易所主席许文辉说，亚洲并不缺乏人才和创意，区域需要的是更强大的生态系统，为优秀企业提供资本、人脉和信心，助力它们走向全球。

他说，新加坡正持续采取务实措施，朝着成为区域资本与机遇对接、创造新一轮增长的地方迈进。

许文辉说：“并非每一家企业最终会在新交所上市，这没有关系。重要的是，优秀的亚洲企业在成长过程中能持续获得全球资本。”

今年获奖企业的营收同比增长超过100%，其中三分之二已在全球市场创收。入选的企业不再仅局限于传统的软件开发。

Granite Asia高级合伙人李宏玮说：“三年前，许多软件公司都在开发软件，试图改变世界。今年，我们看到了一些研发维修风力涡轮机和用于水下船只维修的机器人，以及利用AI模型进行癌症筛查的企业。”

将总部设在新加坡的得奖企业，有专注于机器人与人工智能领域的本地起步公司Menlo Research、全自动无人机巡检与数码化解决方案提供商扩博智能（Clobotics）、生物医药公司Hummingbird Bioscience、监管科技公司Tookitaki等。其他得奖企业来自日本、中国、印度和马来西亚。

扩博智能创始人兼首席执行官严治庆告诉《联合早报》，公司为全球15%风力涡轮机进行检查，随后进一步拓展到维修业务。“我们服务的还是同一批客户，但为他们提供更高价值的服务。”

他说： “当我们选择一个特定的垂直领域时，我们始终着眼于全球市场。风能行业正是如此，目前全球约50%的风力发电机在中国，10%在亚洲其他地区，美国和欧洲合计占30%，其余则分布在拉美和非洲。”

他透露，公司选择新加坡作为全球发展基地，可以同时服务东方和西方市场，也有利于参与并搭建以新加坡为核心的物理AI生态系统。