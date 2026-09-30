新加坡工商联合总会推出生成式人工智能贸易咨询平台，让企业可即时查询关税、自由贸易协定和原产地规则等贸易资讯。

新加坡工商联合总会（SBF）星期三（9月30日）在新加坡香格里拉酒店举行的未来贸易论坛（Future of Trade Forum）上宣布，这个平台已全面开放给新加坡企业使用。平台由亚马逊云科技（AWS）构建，并获得新加坡企业发展局支持。

这个名为TAIA的平台，利用生成式人工智能（AI），可查询关税和其他贸易要求、了解自由贸易协定和原产地规则，帮助企业识别合规义务。企业如须要更深入的协助，也可通过平台联系工商总会的贸易顾问。

工商总会主席李坚辉在论坛上说，对规模较小的企业而言，寻找有关答案所须要的时间和专业知识，本身就可能成为一大障碍。工商总会目前只有六名贸易顾问，过去每年只能为约300家公司提供贸易咨询。

借助新平台，服务规模有望扩大至多达3万家在新加坡经营出口业务的企业，咨询所需时间也可从数天缩短至即时获得答复。

今年的未来贸易论坛吸引超过600名来自政府和商界的人士参加。永续发展与环境部长傅海燕也出席论坛并发表演讲。