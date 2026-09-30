财务及风险顾问解决方案公司德安华的代表，已获委任为在新加坡成立的Crystal Jade Culinary Concepts Holding Pte. Ltd，及在香港成立的Crystal Jade Culinary Concepts Holding (Great China) Limited（合称“Crystal Jade”（翡翠餐饮集团）或“集团”）的接管人。

德安华（Kroll）星期三（9月30日）发布文告宣布这事项。

它指出，上述两家公司分别为翡翠餐饮集团在新加坡及香港业务的控股公司。亚历克西奥（James Alexio）和辛格（KJ Singh）获委任为新加坡实体的接管人，徐丽雯（Jocelyn Chi）及戴绍宏（Sam Tai）获委任为香港实体的接管人。

德安华也说，代表目前正对翡翠餐饮集团的财务及运营事务展开审查，包括评估集团旗下品牌、餐厅及业务组合可采取的策略选项，以期稳定业务并保存价值。在适当时候，将就潜在重组与持份者进行磋商。

与此同时，翡翠餐饮集团管理团队的主要成员将继续统筹集团的餐厅业务。顾客可继续享用翡翠餐饮集团旗下各餐厅的餐饮体验。

翡翠餐饮集团近期陆续关闭多家分店，包括位于世界城（Great World）的翡翠港式小厨（Crystal Jade Hong Kong Kitchen），以及武吉班让山乐坊（Hillion Mall）和新达城分店。它去年6月也关闭位于荷兰村的翡翠拉面小笼包。

翡翠餐饮集团说，关闭分店是持续进行的运营和分店网络评估的一部分。集团也说，受影响的员工已接到通知，并在可能的情况下获得公司内部的重新部署机会支持。

因未能按时提交完整所得税报税表触犯报税法

另外，翡翠餐饮集团于今年4月15日被新加坡国内税务局（IRAS）指控，未能按时提交完整的所得税报税表，此举触犯报税法。

庭审已延期至10月27日。

翡翠餐饮集团是最具资历的餐饮集团之一，逾30年来借旗下品牌，包括翡翠皇宫（Crystal Jade Palace）、翡翠拉面小笼包（Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao）及翡翠港式小厨（Crystal Jade Hong Kong Kitchen），服务广大顾客。

2015年，集团在全球拥有120家餐馆，其中47家位于新加坡。

在最近几家分店关闭后，根据网站信息，集团仍在新加坡运营的分店约有13家。

德安华代表相信，维持业务持续运作及保存业务价值，符合所有利益相关方的最佳利益。如有进一步消息，将适时公布。