据知情人士透露，淡马锡控股（Temasek Holdings Pte）旗下的丰树产业（Mapletree Investments）正在评估一项计划，拟将在印度的部分办公楼资产组合通过房地产投资信托（REIT）的形式上市，以迎合投资者对印度商业地产日益增长的胃口。

根据彭博社报道，知情人士透露，丰树产业已与多家银行展开谈判，计划将旗下的四个办公园区打包纳入信托。

目前，丰树产业与加拿大养老金巨头魁北克储蓄投资集团（CDPQ）各持有这些办公园区的40%股份；淡马锡去年收购这些项目剩余的20%股份。这些项目分布在孟买、金奈、浦那和班加罗尔。

其中一名知情人士说，新设立的信托基金在上市时的整体估值约为25亿元，计划通过发售股票募资至多6亿元。

知情人士透露，目前的讨论仍处于初步阶段，投资者仍在拟定具体的交易架构，但目标是于2027年中后期在孟买挂牌上市。

丰树产业、淡马锡，以及魁北克储蓄投资集团均拒绝置评。

随着全球和印度本土企业纷纷制定和落实印度扩张战略，印度全国对办公空间的需求正在急剧飙升。例如，花旗集团（Citigroup）和汇丰控股（HSBC Holdings Plc）等多家大型银行目前正忙于在孟买寻找更多办公空间以安置员工。

世邦魏理仕（CBRE）9月份发布的一份报告显示，大多数办公楼租户计划在未来两年内扩大印度业务版图。尽管外界一度担心人工智能（AI）的发展可能会减少对实体办公空间的需求，但投资者对信托的热情依然高涨。今年5月，Bagmane Prime Office REIT刚通过在印度上市成功筹集3亿6000万美元（约4亿6000万新元）。

戴德梁行（Cushman & Wakefield Ltd.）8月份发布的一份报告也显示，印度排名前八大城市的办公楼空置率正在持续走低。