淡马锡计划在沙特阿拉伯首都利雅得和阿联酋首都阿布扎比设立办事处，深化中东布局，并为旗下投资组合公司拓展当地合作与投资机会。

淡马锡星期三（9月30日）发文告宣布这项计划。新办事处在取得监管批准后，预计在2027年上半年投入运作。届时，淡马锡的全球网络将扩大至11个国家的15个办事处。

淡马锡指出，中东地区在国家发展及经济多元化计划推动下，正经历广泛的经济转型，为淡马锡及旗下投资组合公司带来重大的长期机遇。

新办事处将成为淡马锡及旗下投资组合公司的战略枢纽，协助各方深化当地联系、建立长期伙伴关系，并寻求投资机会。部分投资组合公司也计划进驻这些枢纽，与淡马锡在同一地点办公。

除了在利雅得和阿布扎比设立办事处，淡马锡也将积极与卡塔尔及其他中东市场的机构接洽，寻求合作与投资机会。

淡马锡控股首席执行长狄澜（Dilhan Pillay Sandrasegara）说，中东是淡马锡全球网络的重要组成部分，当地经济转型的速度与雄心令人瞩目，长期基本面依然极具吸引力。并且，当地的发展重点与淡马锡自身的关注领域高度契合。

他说：“多年来，我们通过伙伴关系、共同投资及旗下投资组合公司，在中东地区，尤其是沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔，建立了联系，并期待进一步深化这些关系。扩大布局是顺理成章的下一步，将帮助我们建立富有吸引力的伙伴关系，实现共同增长。”

淡马锡全球投资首席执行长兼中东与非洲区主席谢松辉说，在中东设立当地办事处，将加强与伙伴的联系，帮助淡马锡及旗下投资组合公司把握当地以及中亚和非洲的投资机会。

他补充说，这也让淡马锡能够将旗下生态体系中互补的专业知识带到这些市场，与伙伴共同创造长期价值。

谢松辉自今年9月1日起出任中东与非洲区主席，负责领导和监督淡马锡在这些市场的业务联系与长期发展。区域董事总经理凯姆卡（Ankit Khemka）将继续推动淡马锡在当地的战略与业务扩展。