中美两国在充满雄心与焦虑的博弈中，因意识到对抗的局限与自损，正逐步转向寻求务实合作与贸易互利。

淡马锡董事长张志贤星期三（9月30日）在未来贸易论坛上，与毕马威（KPMG）新加坡主管合伙人李诗莹展开对话时，发表以上看法。

张志贤说：“我们看美国，也看中国。从更广的范围和更长的时间来看，宏观的发展趋势是：长期以来在经济和军事上占主导地位的美国，发现另一个大国中国，在经济上实力强大、在军事上日益增强，正在挑战其地位。”

从中国的角度看，中国也希望确立自己在世界上的位置。中国希望在经济上强大，也希望能够确保整体安全。因此，双方如今都在试探对方。

张志贤认为，这其中既有雄心，也有焦虑：雄心在于维持或成为最强大的力量；焦虑则在于，如果做不到，将会发生什么事。他指出，双方都兼具雄心与焦虑。

他指出，如果看中国国家主席习近平和美国总统特朗普这两位领导人最近一系列会晤中所发生的情况，双方或许都发现经济政策的局限，因此必须作出选择。这并不是说双方突然决定相互合作，而是双方都发现，要做到不损害自己，能够对对方采取的行动是有限的。

他也说，任何国家都不愿受制于人，而是倾向于在互不限制的前提下自主追求自身利益。因此，国际社会更需要一种包容的合作框架，让大国和小国都能共同参与未来发展，超越单一国家或企业的局限。

以亚细安为例，中小国家和组织正在积极探讨如何凝聚共识、强化协作，共同塑造一个互利共赢的合作环境。

他说，作为典型的小国，新加坡必须在这一背景下审慎构筑与西方、中国以及印度的多边互动关系；不断寻找各方共同关切事项，探讨如何在大国之间寻求平衡，以实现更广泛、更务实的国际合作。

新加坡工商联合总会主办的未来贸易论坛星期三在新加坡香格里拉酒店举行。