据知情人士透露，新加坡政府投资公司（GIC）斥资约1250亿日元（约10亿新元），收购了由万豪国际集团（Marriott International Inc.）运营的16家日本酒店。

彭博社星期三（9月30日）引述知情人士报道，这是日本近期一笔重大的房地产交易，GIC接手了万豪国际集团旗下中端酒店品牌“福朋喜来登快捷酒店”（Four Points Flex by Sheraton）。

美国投资公司KKR & Co.于上星期五（25日）宣布出售这个酒店品牌，但未透露买家及交易价格等细节。这个品牌业务遍及东京、大阪、京都和福冈等11个热门旅游城市。

GIC和KKR的发言人均拒绝置评。

日元疲软使得日本成为更具性价比的旅游目的地，酒店业因此受惠。根据日本国土交通部（MLIT）的数据，去年访日外国游客数量首次突破4000万人次，达到约4270万人次。

与其他房地产资产相比，酒店被认为受通货膨胀影响较小，因为它们可以灵活上调客房收费率，以应对成本上涨和需求增长。这有助于酒店在生活费上升时期（如日本目前所经历的情况）保持盈利能力。

GIC此次收购酒店是近年来日本一系列大型房地产交易中的最新一例。此前，一个外国投资者财团曾于2023年斥资9亿美元（11亿5000万新元），收购了大和房屋工业公司（Daiwa House Industry Co.）旗下的27家度假酒店；此外，日本酒店房地产投资信托公司（Japan Hotel REIT Investment Corp.）也在今年3月以1260亿日元收购了东京凯悦丽晶酒店（Hyatt Regency Tokyo）。

KKR于2024年从优利佐控股有限公司（Unizo Holdings Co.）手中收购了14家酒店。优利佐控股曾因无力偿还到期债券，于2023年4月申请法院监管重组。