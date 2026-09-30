苹果公司（Apple Inc.）在印度推出支付服务，旨在加强在这一拥有逾10亿消费者、且至关重要的增长型市场中的业务布局。

彭博社星期三（9月30日）报道说，这家美国科技巨头星期三在一份声明中指出，Apple Pay将首先与当地的Axis Bank Ltd.合作推出服务。这意味着Axis Bank的客户可以将信用卡或借记卡（debit card）添加到苹果手机iPhone和苹果手表Apple Watch的“钱包”（Apple Wallet）应用中，随后利用这些设备进行支付。

这家总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺（Cupertino）的公司，正着眼于这个全球人口最多国家中迅速壮大的中产阶级群体。尽管印度市场目前由价格较低的安卓（Android）设备主导，但苹果在印度不断扩大的制造和零售业务正帮助它在印度较富裕的消费者群体中赢得用户。

Apple Pay依靠Face ID（面容身份）或Touch ID（指纹身份）来验证支付，支持“轻触支付”（tap-to-pay）的线下交易，同时也适用于网站和应用程序内的支付。

据彭博社此前报道，这个支付服务未来将扩展支持其他的银行卡，以及由政府支持的“统一支付接口”（Unified Payments Interface，简称UPI）。UPI允许印度客户即时转账和支付账单，目前主导着印度的数码支付市场。

在印度竞争激烈的支付领域，占据主导地位的参与者包括竞争对手Alphabet旗下的Google Pay、沃尔玛（Walmart Inc.）控股的PhonePe以及印度本土企业Paytm。

Apple Pay可能会进一步提振市场对苹果设备的需求。苹果设备虽价格不菲，却备受消费者向往。苹果已在印度扩大了门店网络，目前在当地运营着六家直营店，其中包括位于新德里和金融中心孟买的门店；此外，合作门店的数量也有所增加。

苹果在印度不断扩张的制造业务已帮助公司将全球iPhone产能的25%转移到印度。在美国总统特朗普使美国与中国的贸易战升级之后，苹果正日益将印度作为面向美国市场的iPhone出口枢纽。