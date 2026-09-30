新加坡国际港务集团（PSA International）与资产管理公司Granite Asia宣布推出5000万美元（约6400万新元）的“G&P战略创新基金”（G&P Strategic Innovation Fund），重点支持开发全球供应链解决方案的科技企业。

这个基金的设立，正值人工智能、机器人及自动化领域飞速发展，为全球货物运输开辟了全新方式。

这两家公司在星期三（9月30日）的联合文告中说，这个基金将结合新加坡国际港务集团的全球业务布局与深厚运营专长，以及Granite Asia在科技投资领域的丰富经验，旨在助力具有潜力的技术突破试点阶段，在复杂的贸易生态系统中实现切实且可规模化的应用。

文告还说，这个基金将与Granite Asia旗下现有基金开展联合投资，重点支持那些致力于为港口、物流及全球供应链开发解决方案的科技企业。

这是双方更广泛战略合作伙伴关系的一部分，合作领域涵盖技术洞察、风险投资、人才培养及创新协作。此举加强新加坡国际港务集团的整体人工智能战略，并重点关注它全球港口网络生态系统的卓越运营、客户解决方案、可信数据基础、企业生产力及可持续发展成果。

新加坡国际港务集团首席执行官王金榜说：“创新、自动化和人工智能正日益成为全球供应链中关键的差异化竞争优势。我们与Granite Asia的合作彰显了集团对创新的持续承诺，这将有助于我们在各个运营节点提升卓越运营水平，并更有效地连接我们的港口生态系统。我们将携手共建更智能、更绿色、更具韧性的港口与供应链，以践行集团‘节点到网络’（Node to Network）的愿景，从而促进全球贸易流通。”

Granite Asia公司高级管理合伙人符绩勋说：“过去26年间，Granite Asia投资了全球众多具有行业标杆意义的企业，在人工智能、机器人技术及其他前沿科技领域积累了深厚的专业经验。

“G&P战略创新基金将Granite Asia的技术投资平台与新加坡国际港务集团的全球运营规模及供应链专业知识有机结合。我们看到了巨大的机遇，能够发掘并支持新一代创业者，助力他们开发出能为港口、物流及全球贸易带来实际成效的解决方案。”