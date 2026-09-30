ESR房地产信托以3200万元 把先驱路货仓卖给锦佳集团

ESR房地产投资信托（ESR REIT）以3200万元价格，把先驱路30号（30 Pioneer Road）货仓卖给锦佳集团（GKE Corporation），交易预计在2026年第四季完成。

这两家挂牌公司星期三（9月30日）闭市后分别透露了这个消息。

在主板挂牌的ESR房地产投资信托的管理公司在文告中说，售价符合这个房地产的3200万元估价。双方已签订买卖协议，有待协议条款的满足。

这个房地产截至6月底已16年，地契还剩约10.6年。它是一栋四层楼货仓，并配有一栋七层高的附属办公楼。根据《2025年发展总蓝图》（Master Plan 2025），这个地块被划为“商业2类”（Business 2）用地，总楼面面积为2万6114平方公尺。

管理公司预计，这个资产出售不会对信托截至2026年12月底财年的资产净值和每单位派息产生重大影响。

它表示，出售所得款项净额将用于偿还未偿债务，为潜在收购、资产提升计划及重建项目提供资金，以及满足一般营运资金需求。

同时，出售这个房地产符合信托的战略，即通过脱售剩余地契较短的资产来回收资本，并将所得款项重新投入资产提升计划及目标国际市场可增加盈利的收购机会中，从而逐步提升投资组合的质量与回报水平。

交易完成后，信托的多元化投资组合将涵盖位于新加坡、日本和澳大利亚的66个房地产（不包括通过合资企业持有的Pandan Road 48号房地产），以及在澳大利亚三只房地产基金的投资。

凯利板挂牌物流公司锦佳集团在宣布这项消息时指出，集团目前是这个房地产的租户，并在该处经营业务。集团已取得裕廊集团（JTC）对这项收购的原则性批准。

锦佳集团说，董事会认为这项拟议收购符合集团的最佳利益。首先，拟议收购符合集团持续的业务扩张战略。此外，拟议收购将使集团能够取得一处目前正在使用的物流运营房地产的所有权，从而取得在剩余地契时间内对这个房地产的控制权，减轻集团的租金负担，并避免潜在的搬迁成本及对现有业务运营的干扰。

它说，董事会已考虑到独立估价师给予这个房地产的3200万元估值，并认为收购价公平合理，且按一般商业条款订立。

这个收购价相当于锦佳集团市值的58.12%。

ESR房地产投资信托星期三股价下跌0.48%，闭市报2.08元；锦佳集团股价收平于6.3分。