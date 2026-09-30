新交所挂牌公司胜捷企业（Centurion）的澳大利亚合资公司以2500万澳元（约2230万新元），收购南澳阿德莱德六幅地块，拟议发展为包含特定用途学生宿舍（PBSA）在内的混合用途住宿项目，具体取决于规划及监管部门的审批结果。

胜捷企业星期三（9月30日）晚上透露，它间接持有50%股权的合资公司200 North Terrace Pty Ltd，已于星期三与卖方签约达成有关交易。

合资公司将收购的六幅地块，以及地块上的建筑物、厂房、设备及其他资产，位于阿德莱德North Terrace第199-200号及Gawler Place第12-20号。这六幅地块占地3300平方公尺。

公司说，交易价是经买卖双方公平磋商，并参考市场上可比土地交易情况后，根据“自愿买卖”原则确定的。合资公司（买方）未对这些房地产进行独立估值。

胜捷企业指出，鉴于集团持有买方及拟议收购项目50%的权益，集团预计需承担的收购价金额约为1250万澳元（约1120万新元），款额将由买方利用内部资源支付。

胜捷企业两名联席主席兼控股股东罗敬惠（执行董事）和韩成元（非执行董事）的私人公司，持有合资公司其余50%股权。由于这项交易的收购价少于集团有形资产净值的3%，低于5%的门槛，因此集团无需寻求股东批准交易。

公司说，这项拟议收购符合集团在澳洲拓展住宿发展业务的战略目标。交易预计将于12月24日或最迟于2027年3月31日完成，预计不会对胜捷企业2026财年集团每股资产净值和每股盈利产生任何重大影响。

胜捷企业股价星期三下跌1.4%，闭市报1.40新元。